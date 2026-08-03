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Evenimente în Bucureşti, marţi 4 august. Ce nu trebuie să ratezi

Artista feroeză Eivør susţine un concert marţi, 4 august, în Quantic Pub din Bucureşti Artista feroeză Eivør susţine un concert marţi, 4 august, în Quantic Pub din Bucureşti - zilesinopti.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.08.2026, 11:38 | Modificat la 03.08.2026, 11:42

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 4 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 4 august 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 4 august 

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De la ora 20.30, la Teatrul Amzei se joacă piesa "Viața femeilor pe înțelesul bărbaţilor", un spectacol de Mircea Rotaru.

În rolurile principale îi puteţi vedea pe Alina Teianu-Cocioran, Alexandru Radu, Valentin Andrieş şi Andreea Boşneag. 

Concerte în Bucureşti, marţi 4 august 

De la ora 19.00, în Quantic Pub sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de artista feroeză Eivør.

Tot de la ora 19.00, trupa Groove Garden susţine un concert în Green Hours Jazz Cafe în formula Robert Patai – voce, Sorin Zlat – keys / synth & lider de trupă, Cătălin Milea – sax, Bogdan Tanase – ghitară, Seby Sandor – bas, Laurențiu Ștefan – baterie.

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Proiecţii de film în Bucureşti, marţi 4 august 

În cadrul "Worlds apart", la Cinema Europa pot fi urmărite filmele "La Haine", de la ora 17.30, şi "Moonlight", de la ora 20.00.

În cadrul "Crime & Thriller Week", la Park Lake poate fi urmărită, de la ora 21.00, pelicula "The Man from U.N.C.L.E.".

Redactia Observator
Redactia Observator
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