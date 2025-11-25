Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, miercuri 26 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 26 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 14:00
Maria Răducanu & Soul Serenade susţin un concert miercuri, 26 noiembrie 2025, în Quantic Pub din Bucureşti Maria Răducanu & Soul Serenade susţin un concert miercuri, 26 noiembrie 2025, în Quantic Pub din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 26 noiembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 26 noiembrie    

Miercuri seara avem multe piese de teatru programate de la ora clasică. De la 19.00 se joacă, printre altele, "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Familia Addams", la Teatrul Excelsior, sau "Extraconjugal", la Teatrul de Artă.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, sau "Matca", la Teatrul Dramaturgilor Români, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "Iulia – Atunci când viața te lasă să alegi", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, miercuri 26 noiembrie  

Maria Răducanu & Soul Serenade susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Pe cei de la Titus Constantin Band îi puteţi vedea în concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Trupa Trup susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, în timp ce în Berăria H, de la ora 20.45, sunteţi aşteptaţi la un concert tribut Depeche Mode susţinut de italienii de la Ultra Vision.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 26 noiembrie

De la ora 17.30, pe arena din Buftea se joacă meciul dintre FCSB U19 şi Puskas Academia U19, partidă ce contează pentru UEFA Youth League.

evenimente bucuresti 26 noiembrie concerte bucuresti 26 noiembrie piese teatru bucuresti 26 noiembrie
