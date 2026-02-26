Preţul aurului, 26 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur este în scădere

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 26 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 1,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 718,2819 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5756 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3204 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8465 lei româneşti, şi moneda unică euro, cotată la 5,0955 lei româneşti.

Cristi Ioniţă

