Cercetătorii japonezi au prezentat, în premieră, un robot-călugăr dotat cu inteligență artificială. "Buddharoid", așa cum a fost botezat, poartă straie budiste și este capabil să ofere îndrumare spirituală. Umanoidul a fost programat cu texte sacre, iar primele teste au fost deja efectuate într-un templu.

Creatorul său este Seiji Kumagai, un om de știință de la Universitatea din Kyoto, specializat în filozofia budistă. Pe viitor, echipa de experți vrea ca Buddharoid să acopere deficitul tot mai mare de călugări cu care se confruntă comunitatea, scrie Japan Today.

Robotul răspunde la o gamă largă de întrebări, de la probleme personale la teme sociale, folosind scripturi budiste, iar mersul său lent, asemănător celui al unui călugăr, precum și mișcările, de la înclinarea în semn de salut până la împreunarea mâinilor pentru rugăciune, au fost inspirate de un robot fabricat de o companie chineză.

Kumagai a declarat că dispozitivul ar putea reprezenta o „schimbare de paradigmă”, menită să sprijine călugării, în contextul în care numărul templelor din Japonia este în scădere.

