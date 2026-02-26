Antena Meniu Search
Curs valutar

Curs BNR, 26 februarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 26 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

de Cristi Ioniţă

la 26.02.2026 , 13:14
Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5756 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 9 februarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3204 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0955 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8465 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 1,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 718,2819 lei.

Cristi Ioniţă
Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

