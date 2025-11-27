Evenimente în Bucureşti, vineri 28 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 28 noiembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 28 noiembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 28 noiembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 28 noiembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piese pentru copii precum "Scufiţa roşie", la Teatrul Țăndărică, sau "Pinocchio", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Funeralii fericite", la FF Theatre, sau "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Efectul razelor gamma asupra crăițelor lunatice", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Trei femei înalte", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Goodbye, Lenin!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, sau "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, în timp ce

Concerte în Bucureşti, vineri 28 noiembrie

Trupa Voltaj susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00. Jaemin Han susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Terror, Last Hope, Death Before Dishonor şi Risk It susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Mischa Blanos lansează albumul "Take Control" prin intermediul unui concert susţinut în Control Club, de la ora 20.00. Diana Matei & Taraful Cleante susţin un concert în 14thLANE, de la ora 20.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 28 noiembrie

Etapa a 18-a a Superligii de fotbal începe vineri seara, când se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida începe de la ora 20.30 şi se joacă pe arena din Giuleşti.

De la ora 17.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi CSU Suceava. De la ora 15.00, în Sala Rapid se joacă meciul de volei feminin dintre Rapid Bucureşti şi CSM Corona Braşov.

