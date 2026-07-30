Evenimente în Bucureşti, vineri 31 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 31 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Am comis-o ... " se joacă vineri, 31 iulie, la Teatrul Roşu din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 31 iulie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 31 iulie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 31 iulie

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De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Am comis-o ... ", în regia lui Teodor Ghiţă. În rolurile principale sunt Ioana Budu, Paul Diaconescu şi Isabela Chitoșca.

De la ora 20.00, la FF Theatre se joacă piesa "Caligula", în regia Iuliei Alexandra Neacşu. Pe afişul spectacolului apar nume precum Nicholas Bohor, Vladimir Țeca, Adriana Irimescu sau Şerban Melnic.

Concerte în Bucureşti, vineri 31 iulie

Trupa Fără Filtru susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Trupa Shaz susţine un concert "Retro Evening" la Berăria H, de la ora 20.15.

De la ora 21.30, trupa Give Me 5 susţine un concert pe terasa Hard Rock Cafe. Intrarea la acest concert este liberă.

Proiecţii de filme în Bucureşti, vineri 31 iulie

La Cinema Europa, în cadrul "Crime & Consequence", puteţi viziona peliculele "O Brother, Where Art Thou?", de la ora 17.30, şi "The Usual Suspects", de la ora 20.00, în timp ce de la ora 22.30 poate fi vizionată pelicula "Spider-Man: Brand New Day".

La Park Lake, în cadrul "Legends & Adventure Week", de la ora 21.00 poate vizionată pelicula "TAG - Joc fără sfârşit".