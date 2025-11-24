Antena Meniu Search
Fără drumuri la Sibiu. Copiii cu dizabilități din Mediaș vor fi evaluați local cu specialiști care vin în oraş

DGASPC Sibiu va facilita accesul copiilor cu dizabilități din zona Mediaș la evaluarea complexă, începând cu luna decembrie. Echipele Serviciului de Evaluare Complexă Copii se vor deplasa periodic în municipiu, pentru a evalua copiii cu dizabilități care se pot prezenta fizic, potrivit unui comunicat de presă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, informează Agerpres. 

la 24.11.2025 , 21:15
Fără drumuri la Sibiu. Copiii cu dizabilități din Mediaș vor fi evaluați local cu specialiști care vin în oraş - Sursa: Shutterstock

Pentru copiii nedeplasabili, procedura rămâne neschimbată. Evaluarea va fi realizată la domiciliu, după programare.

Măsura are rolul de a reduce barierele pentru familiile din nordul județului Sibiu și de a asigura acces rapid și echitabil la stabilirea gradului de handicap și la planul individualizat de intervenție.

DGASPC Sibiu precizează că distanța, transportul sau starea de sănătate a copilului sunt adesea obstacole majore pentru părinți, iar prezența echipei în teritoriu oferă un sprijin real.

Informații despre documente, proceduri și programări sunt disponibile pe site-ul instituției DGASPC, precum și la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș.

