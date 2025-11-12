Antena Meniu Search
Fetiţă adoptată, internată în spital cu malnutriţie. Urmează să fie plasată în grija unui asistent maternal

O fetiţă de 11 ani, internată recent la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare în stare de malnutriţie severă şi cu stare febrilă, urmează să fie plasată în grija unui asistent maternal, a anunţat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş. Conform autorităţilor, copila rămâne internată până când starea ei de sănătate va permite transferul într-un mediu sigur şi adecvat.

12.11.2025
Fetiţa a fost adoptată la vârsta de trei ani de un cuplu din municipiul Baia Mare, potrivit Agerpres.

"Instanţa de judecată a dispus, prin ordonanţă preşedinţială, instituirea unei măsuri de protecţie specială în regim de urgenţă pentru minoră, aceasta urmând să fie plasată la un asistent maternal din judeţul Maramureş. Minora se află internată în continuare în Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, unde primeşte îngrijirile medicale necesare. După ce cadrele medicale vor constata că starea ei de sănătate permite externarea, aceasta va fi preluată şi îngrijită de asistentul maternal desemnat de DGASPC Maramureş, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi protecţie", a declarat Adrian Mândru, purtătorul de cuvânt al (DGASPC) Maramureş.

DGASPC Maramureş colaborează permanent cu unitatea medicală şi cu celelalte instituţii abilitate, pentru a asigura respectarea interesului superior al copilului şi a tuturor drepturilor sale fundamentale, potrivit lui Adrian Mândru.

Surse apropiate anchetei sociale spun că în momentul internării fetiţa cântărea 20 de kilograme, prezenta formă de malnutriţie severă şi urme de posibil abuz fizic.

Prezentarea fetiţei la spital în stare critică a determinat începerea unei anchete pentru rele tratamente aplicate minorului, DGASPC sesizând poliţia despre situaţie, cazul fiind apoi preluat în cercetare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.

