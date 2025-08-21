"Dragostea trece, banii rămân" pare să fie deviza tinerilor de astăzi. Mulţi preferă să aibă contul plin şi să se axeze pe dezvoltarea personală şi profesională, chiar dacă rămân, astfel, în faliment sentimental. Foarte puţini mai ajung să facă astfel şi pasul cel mare. Numărul căsătoriilor din România este în continuă scădere, arată date ale Institutului Naţional de Statistică. În fiecare an, sunt cu aproximativ 10.000 de nunţi mai puține față de anul trecut.

Cununia dintre doi oameni a devenit o responsabilitate pe care puţini şi-o mai asumă. Dacă în trecut relațiile stabile evoluau, în mod firesc, spre căsătorie, astăzi tot mai mulți tineri aleg să rămână împreună fără acte.

"Cred că nu mai caută ceva de durată, caută plăceri spontane şi totul să li se pară nou emoţional, cred că le e frică de stabilitate, de greu, şi nu au răbdare să treacă de momentele dificile. Nu mai vrem să menţinem, să reparăm, tindem să fim consumatori", a spus o fată.

Dinamica relaţiilor, practic, s-a schimbat. Generaţia Z se simte, spre exemplu, mult mai constrânsă din punct de vedere financiar şi preferă să se împlinească pe plan profesional înainte. Doar 4% dintre tineri declară că nu banii îi împiedică să se implice într-o relaţie de lungă durată.

"Se numeşte egoismul fiecăruia, egoism in ghilimele, pentru că vrem să fim mai fericiţi şi mulţi aleg să fie fericiţi cu ei înşişi", a declarat un băiat.

Goana după carieră, impact asupra dorinţei de căsătorie

"Această goană după carieră şi după dezvoltare profesională are un impact foarte mare asupra dorinţei de a ne căsători. Începem să ne trezim această conştiinţă că nu mai trebuie. Nu mai trebuie să facem nimic, pentru că ne putem descurca şi fără să facem toate tradiţiile", a spus Roxana Nițuică, psiholog.

De cealaltă parte, sociologii susțin că asistăm la o transformare a modelului tradițional.

"Putem vorbi şi de o separare a categoriilor sociale. Avem categorii sociale pentru care nunta înseamnă o validare în spaţiul public, prezenţă publică. În schimb, altă categorie de persoane, împlinite spiritual, profesional aleg să încheie astfel de contracte, parteneriate, într-o formă în care mai mult acceptă bunul simţ şi buna înţelegere", a declarat Nicolae Pricină, sociolog.

Un alt motiv îl reprezintă costurile extrem de ridicate ale unei nunţi. Specialiştii spun că pentru o nuntă modestă, mirii plătesc aproximativ 30.000 de euro.

"Oamenii îşi reduc foarte mult bugetul şi taie cât mai multe mofturi pentru a optimiza cheltuielile şi pentru a rămâne cu bani de o lună de miere sau o vacanţă", a spus Ana Maria Forțan Marcu, Wedding&Event Planner.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, 32% dintre români nu mai consideră căsătoria o prioritate.

