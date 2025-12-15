INS: România are mai multă energie în rețea, dar din import. Producția hidrocentralelor, în scădere drastică
În primele zece luni ale anului, resursele de energie electrică au ajuns la 57,219 miliarde kWh, înregistrând o creștere de 2,646 miliarde kWh față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Totodată, exporturile de energie electrică au crescut cu 29,3%, atingând 11,773 miliarde kWh, conform News.ro.
Importul de energie electrică a crescut cu 42,6%, la 15,434 miliarde kWh.
"În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 57,219 miliarde kWh, în creştere cu 2,646 miliarde kWh faţă de perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2024", arată datele INS.
Producţia din termocentrale a fost de 13,812 miliarde kWh, în scădere cu 251,2 milioane kWh (-1,8%).
Producţia din hidrocentrale a fost de 9,816 miliarde kWh, în scădere cu 2,717 miliarde kWh (-21,7%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 9,053 miliarde kWh, în creştere cu 146,4 milioane kWh (+1,6%).
Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost de 4,818 miliarde kWh, în scădere cu 249,3 milioane kWh faţă de perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 4,283 miliard kWh, în creştere cu 1,108 miliarde kWh faţă de aceeaşi perioadă.
Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 41,456 miliarde kWh, cu 0,2% mai mic faţă de perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,6%, consumul populaţiei a crescut cu 1,1%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 5,1%.
Exportul de energie electrică a fost de 11,773,3 miliarde kWh, în creştere cu 2,670 miliarde kWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3,989 miliarde kWh, în creştere cu 69,5 milioane kWh.
Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, au totalizat 28.346.600 tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1.334.300 tep faţă de perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2024.
Producţia internă a însumat 13.709.900 tep, în scădere cu 385.900 tep (-2,7%) faţă de perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2024, iar importul a fost de 14.636.700 tep, în creştere cu 1.720.200 tep (+13,3%).
