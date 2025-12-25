Brunch-ul de Crăciun a fost și anul acesta refugiul celor care au vrut să scape de stresul mesei de acasă. Hotelurile de lux din Capitală au fost pline, iar meniurile din toate colțurile lumii și atmosfera festivă au transformat prima zi de Crăciun într-o experienţă de neuitat.

Brunch-urile din prima zi de Crăciun sunt deja pentru mulţi o adevărată tradiţie.

"Cine a vrut să se bucure de o astfel de atmosferă a plătit între şase şi şapte sute de lei pentru a fi aici, la acest hotel de lux din Capitală. Sunt peste 150 de oaspeţi, din toate colţurile lumii!", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Toată lumea e îmbrăcată frumos, toată lumea este într-o stare festivă, ne place să celebrăm în această zi minunată. Crăciun fericit!", a spus Emmy Stoel, director general hotel.

"Am încercat să combinăm delicatesele româneşti cu cele internaţionale. Toate brânzeturile, aperitivele reci, tobă, lebăr. Am făcut o staţie mare de pâine, coaptă toată aici - cozonac, garlic bread, pâine cu cartofi.", a declarat Yevgen Denysenko, chef bucătar hotel.

Astfel de brunchuri oferă şi o călătorie prin marile bucătării ale lumii.

"Am vrut în mod special să văd sortimentele de sushi, am mâncat caracatiţă. Suntem români, ne mândrim cu bucatele noastre, dar ador şi mâncarea din alte culturi.", a spus o fată.

"Ne simţim bine şi este un motiv şi un moment în care trebuie să fim împreună!", a mai adăugat tatăl ei.

"Purcel de lapte, ai cotlet de porc cu os, ai viţel, curcan, cui nu-i place prea gras. Sarmale de curcan, sarmale de porc, avem pomana porcului, raţă. Peşte, homar şi sushi, vită, creveţi gătiţi pe moment în faţă. Sala e plină şi 150 sigur vin!", a spus Ashle Dias, chef bucătar hotel.

Reporter: Astăzi, invitat la brunch?

Adrian Enache: Da, am trecut şi eu pe aici că am văzut lumină şi am intrat! În fiecare an vin!

Multe dintre restaurantele care sunt deschise de Crăciun îşi aşteaptă oaspeţii şi de revelion. Un loc la o petrecere exclusivistă din Capitală, all inclusive, porneşte de la 2.000 de lei.

