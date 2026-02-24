O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro

Situație inedită în comuna Bălțați, județul Iași. Primăria comunei ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro. Mașinile și utilajele instituției au fost deja vândute la licitație, iar în curând va rămâne și fără cele 600 hectare de pășune comunală dar și fără dispensar, cabinet stomatologic și alte clădiri aflate în proprietatea privată a Consiliului Local.

Executarea silită a fost demarată pentru recuperarea sumei de 1,2 milioane euro, prejudiciul adus de Primăria Bălțați firmei Caise Naturale SRL. Această societate comercială a obținut o finanțare europeană de 1,2 milioane euro pentru a construi un depozit de fructe dar a pierdut proiectul deoarece primarul Vasile Aștefanei și Primăria Bălțați au refuzat să elibereze un certificate de urbanism.

A dat în judecată primăria

Firma păgubită, SC Caise Naturale SRL a dat în judecată Primăria Bălțați și a obținut despăgubiri în valoare de 1,2 milioane euro. „Nu-i vina noastră că primarul comunei Bălțați, nu și-a achitat datoriie. Noi am vrut sa ne devoltăm, el ne-a împiedicat, nu a vrut să ne elibereze certificat de urbanism și am pierdut proiectul. Instanța ne-a dat dreptate”, au spus reprezentanții SC Caise Naturale SRL, potrivit publicației Dezvăluirea.

Toate mașinile și utilajele Primăriei Bălțați au fost vândute deja și s-a pus sechestru pe dispensar, cabinetul stomatologic, pe toate clădirile care nu sunt în domeniul public. Executorii au primit informația că nici sediul Primăriei Bălțați nu se află în domeniul public iar dacă informația se confirmă și această clădire va fi pusă sub sechestru și vândută.

Pe 12 februarie au fost vândute autoturismele primăriei (Dacia Spring, Ford Kuga), inclusiv mașina cu care circula primarul dar și utilajele (tractoare, remorci buldoexcavator). Suma obținută se ridică la 80.000 euro.

