24 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 februarie

Pe 24 februarie 303, împăratul roman Galerius publică edictul prin care se începe persecuția creștinilor în Imperiul Roman de Răsărit. Pe 24 februarie 1525, Francisc I al Franței este învins în Bătălia de la Pavia de către trupele imperiale germane. Suveranul francez cade prizonier în mâinile lui Carol al V-lea. Pe 24 februarie 1538 se semnează Tratatul de pace de la Oradea, prin care se pune capăt luptelor dintre Ioan Zapolya și Ferdinand de Habsburg pentru stăpânirea Transilvaniei. Pe 24 februarie 1582, Papa Grigore al XIII-lea introduce o reformă a calendarului, care, în noua structurare, comportă o eroare de o zi la 3000 de ani (Calendarul gregorian). Pe 24 februarie 1717 se încheie Convenția dintre Ioan Mavrocordat și generalul Sainville. Trupele imperiale evacuează Muntenia, dar păstrează Oltenia. Convenția va fi invocată de austrieci pentru a justifica anexarea Olteniei. Pe 24 februarie 1848, Regele Louis-Philippe al Franței abdică. Pe 24 februarie 1870 s-a inaugurat, în prezența domnitorului, noua clădire a Monetăriei Statului, de pe Șoseaua Kiseleff nr.3, unde s-au bătut primii Caroli de aur (20 de lei), cu efigia lui Carol I.

Pe 24 februarie 1920, Adolf Hitler, la o întrunire a Partidului Muncitoresc German, schimbă numele partidului în Partidul Nazist. Pe 24 februarie 1942 are loc inaugurarea postului de radio american Vocea Americii. Pe 24 februarie 1945 a avut loc, la București, o violentă demonstrație, în cursul căreia grupuri de agitatori bolșevici au deschis focul asupra armatei și a demonstranților. Acest eveniment a permis ca A.I.Vâșinski, ministrul adjunct de Externe al URSS și președinte al Comisei Aliate de Control pentru România, să impună, prin forță, guvernul Groza. Pe 24 februarie 1948 are loc demiterea abuzivă a lui Lucrețiu Pătrășcanu din funcția de ministru al Justiției. Demiterea a fost urmată de arestarea, judecarea și executarea lui Pătrășcanu, în Penitenciarul Jilava, în aprilie 1954. Pe 24 februarie 1948, prin lege, a fost desființată Adunarea Deputaților, a fost convocată Marea Adunare Națională, iar puterea legislativă a trecut asupra Guvernului. Pe 24 februarie 1960 a început procesul intentat "pentru crimă de uneltire contra ordinii sociale" unor intelectuali acuzați că au citit și răspândit operele lui Mircea Eliade. Principalii inculpați erau Constantin Noica, Constantin Dinu Pillat, Al. O. Teodoreanu și Nicolae Steinhardt. Pe 24 februarie 1978, un grup de adulți se rătăcesc în drumul dintre Chico și Yuba City, California. În ceea ce devine cunoscut ca "incidentul celor cinci din Yuba County", mașina lor este găsită abandonată în Munții Sierra Nevada, alături de patru cadavre, în iunie 1978. Al cincilea cadavru nu a fost găsit niciodată. Pe 24 februarie 1981, Palatul Buckingham anunță logodna Prințului de Wales cu Lady Diana Spencer. Pe 24 februarie 1987, Steaua Bucureşti câştigă Supercupa Europei, după 1-0 cu Dinamo Kiev. Pe 24 februarie 1999, zborul 4509 China Southwest Airlines, o aeronavă Tupolev Tu-154, se prăbușește în apropierea Aeroportului Internațional Wenzhou Longwan din Wenzhou, Zhejiang, China. Toți cei 61 de oameni de la bord au murit. Pe 24 februarie 2022, la câteva zile după ce a recunoscut Donețk și Lugansk ca state independente, președintele rus Vladimir Putin ordonă o invazie pe scară largă a Ucrainei.

Nașteri pe 24 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 februarie, de la Carol Quintul, împărat al Sfântului Imperiu Roman, născut pe 24 februarie 1500, sau Papa Clement al VIII-lea, născut pe 24 februarie 1536, şi până la pictorul norvegian Johan Christian Dahl, născut pe 24 februarie 1788, sau actriţa română Marga Barbu, născută pe 24 februarie 1929.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 februarie s-au născut personalităţi precum pilotul francez de Formula 1 Alain Prost, născut pe 24 februarie 1955, Steve Jobs, fondator Apple Inc, născut pe 24 februarie 1955, jucătorul şi antrenorul german de fotbal Hansi Flick, născut pe 24 februarie 1965, sau prezentatorul român de televiziune Mircea Badea, născut pe 24 februarie 1974.

Decese pe 24 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 februarie. Dintre acestea amintim pe compozitorul şi dirijorul francez André Messager, decedat pe 24 februarie 1929, actorul şi regizorul american Harold Ramis, decedat pe 24 februarie 2014, sau actriţa americană Sally Kellerman, decedată pe 24 februarie 2022.

De asemenea, într-o zi de 24 februarie şi-au pierdut viaţa şi pictoriţa română Elena Alexandrina Bednarik, decedată pe 24 februarie 1939, actorul român Mihai Popescu, decedat pe 24 februarie 1953, sau baritonul român Nicolae Herlea, decedat pe 24 februarie 2014.

