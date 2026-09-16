Septembrie este adesea văzut ca un nou început. Copiii se întorc la școală, naveta zilnică reîncepe, iar calendarele încep din nou să se umple după relativa libertate a verii. Însă, în timp ce ritmul vieții noastre se accelerează, grădinile intră într-unul dintre cele mai generoase anotimpuri ale lor.

Ce să faci în grădină în septembrie ca să muncești mai puțin în lunile următoare - Shutterstock

Pe măsură ce agitația de după vară revine, designerul de grădini Rachel Birtwhistle explică de ce septembrie este momentul perfect pentru a renunța la lista nesfârșită de treburi pentru curtea casei în favoarea unei abordări care necesită mai puțină întreținere, lăsând tehnologia inteligentă și plantele rezistente să îți protejeze liniștea.

În această perioadă a anului, poate fi tentant să privim grădina doar ca pe încă un lucru de bifat pe o listă lungă de sarcini. Dar dacă toamna ne-ar oferi ocazia să abordăm lucrurile diferit? Astfel, v-aţi putea trezi cu o grădină frumoasă în care să vă fie drag să vă beţi cafeaua în fiecare dimineaţă.

"Ca designer de grădini, observ adesea că septembrie este luna în care oamenii încep să se simtă copleșiți de spațiile lor exterioare. Grădina continuă să crească, gazonul își revine după stresul provocat de vară, iar straturile sunt pline de culoarea plantelor de sfârșit de sezon, însă mulți dintre noi au dintr-odată mai puțin timp să se bucure de toate acestea.

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În loc să încercăm să ținem pasul cu o listă nesfârșită de treburi de grădinărit, cred că septembrie este momentul perfect pentru a adopta o abordare care necesită mai puțină întreținere. Lucrând împreună cu anotimpul, în loc să luptăm împotriva lui, grădina poate rămâne un loc în care să ne deconectăm și să ne reîncărcăm bateriile atunci când viața devine aglomerată", spune experta.

Lasă plantele să facă cea mai mare parte din treabă

Una dintre cele mai simple modalități de a reduce volumul de muncă în septembrie este să te bazezi pe plante care fac mare parte din treabă în locul tău. În timp ce multe dintre vedetele verii încep să se ofilească, un amestec atent ales de plante care înfloresc târziu poate menține frumuseţea curţii cu un efort minim. Asterii, sedumul și anemonele japoneze oferă culoare timp de săptămâni întregi și continuă să atragă polenizatorii până târziu în toamnă.

Acum este, de asemenea, momentul ideal pentru câteva schimbări simple. Plantarea bulbilor care înfloresc primăvara, precum brândușele, zambilele, scilla și narcisele, va aduce o binevenită explozie de culoare după iarnă, în timp ce un strat de mulci ajută la păstrarea umidității, limitează buruienile și protejează rădăcinile în lunile reci. Aceste mici lucrări necesită puțin efort acum, dar vor face grădina mai ușor de întreținut și mai plăcută în sezonul următor.

Profită de creșterea gazonului din toamnă

Septembrie este și luna în care gazonul revine adesea spectaculos la viață. Solul încălzit și ploile mai frecvente creează condiții ideale de creștere, ceea ce înseamnă că iarba își poate recăpăta rapid vigoarea după vară. Deși un gazon verde și bogat este o priveliște plăcută, poate părea încă o sarcină care ne cere atenția într-o perioadă în care mulți dintre noi suntem deja foarte ocupați.

Aici, grădinăritul inteligent poate face o diferență reală. Mici ajustări, precum ridicarea înălțimii de tundere pentru toamnă, ajută la protejarea gazonului înainte de venirea iernii, potrivit The Independent. În plus, puteţi investi în mașini robotizate de tuns iarba care să se ocupe de această sarcină repetitivă. Rezultatul nu este doar un gazon mai sănătos, ci și liniștea de a ști că una dintre treburile recurente este deja rezolvată.

Bucură-te de bogăția sezonului

Toamna este o perioadă a abundenței. Pomii fructiferi sunt încărcați cu mere, pere și prune gata de cules. "În grădinile de legume, roșiile și dovleceii continuă să ofere recolte generoase, în timp ce dovlecii cresc în căldura care persistă până spre sfârșitul lunii septembrie. Aceste momente specifice sezonului ne amintesc că grădinăritul nu înseamnă doar întreținere, ci și să observăm schimbările, să ne bucurăm de ceea ce înflorește și să apreciem roadele anotimpului.

Septembrie este un moment potrivit pentru a regândi felul în care grădinile noastre lucrează pentru noi. Alegând plante care își justifică locul și lăsând tehnologia să se ocupe de sarcinile repetitive, ne oferim mai mult timp pentru a ne bucura de anotimpul în sine. Până la urmă, cele mai reușite grădini nu sunt cele care cer atenție constantă, ci cele care continuă să ne primească cu drag atunci când viața devine aglomerată", a spus experta în grădinărit Rachel Birtwhistle.