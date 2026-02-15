Cu un simplu "da", începe cea mai frumoasă poveste în doi. Dar, când vine vorba de nunta propriu-zisă, lucrurile se complică. Odată cu emoţia, vin şi calculele. Anul acesta, pentru un eveniment cu o sută de invitaţi, costurile pornesc de la 20.000 de euro. Iar dacă mirii vor decoruri spectaculoase şi servicii premium, suma poate ajunge rapid şi la 50.000. Organizatorii spun că preţurile sunt chiar şi cu 30 la sută mai mari, faţă de anul trecut.

Când vine vorba de nunta visurilor, romantismul se întâlneşte rapid cu realitatea din cont. Chiar şi lista de bază costă cât o maşină second-hand.

Dacă aș organiza nunta în această vară, m-ar costa aproximativ 7.500€ doar câteva elemente esențiale, precum rochia, verighetele, decorul și serviciile foto-video. Odată adăugate locația și divertismentul, bugetul depaseste usor suma de 20.000€.

Anul acesta, bugetul este cel care dictează tot: câţi invitaţi ai, locaţia evenimentului, dar şi cât de spectaculos vrei să fie totul.

Cât costă o nuntă cu 100 de invitaţi în 2026

"Aş propune un buget minim de 20 de mii de euro pentru o nuntă de 100 de persoane. Poate spre 50 de mii de euro pentru cei care îşi doresc ca evenimentul lor să se transforme într-un adevărat festival", a declarat Irina Butnariu - organizator de evenimente.

Însă pentru mulţi tineri însurăţei, ziua trebuie să fie memorabilă, indiferent de calcule.

"Încercăm să fim şi noi la zi. Ne interesează sa avem o nuntă cât mai frumoasă. Este evenimentul nostru unic şi ne dorim să fie o nuntă frumoasă şi pe gustul tuturor. În jur de 300 de invitaţi preconizăm că o să avem", spune un cuplu.

Vestea bună este că există trucuri care pot ţine bugetul sub control.

"Recomandarea noastră pentru aceştia ar fi să opteze pentru zilele de vineri şi duminică, pentru a beneficia de reduceri speciale şi de oferte", a declarat Ana Maria Fortan - organizator de nunţi.

Prima regulă de aur este să planifici totul din timp. Rezervările făcute cu luni bune înainte înseamnă preţuri mai bune şi o gamă variată de opţiuni. Şi rochia de mireasă poate fi cumpărată mai avantajos.

"Din ianuarie şi până în martie sunt reducerile, sau din septembrie până în noiembrie. Cele mai cutate modele sunt cele cu dantele chantilly", a declarat Eliza Ardelean - consultant rochii de mireasă.

Noutăți apar şi la capitolul desert.

"Anul acesta, am adus conceptul Cloud Dancer, un concept curat, elegant, care pune accent pe rafinament şi detalii fine", a declarat Adriana Tudor- manager cofetărie.

Tot mai multe cupluri aleg să apeleze şi la organizatorii de nunţi, care pot negocia cu furnizorii şi pot preveni cheltuielile neprevăzute.

