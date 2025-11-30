Magistrații, campioni la pensii de serviciu: media a depăşit 25.000 de lei în octombrie 2025

Numărul pensiilor de serviciu a continuat să crească și în octombrie 2025, ajungând la 11.786 de beneficiari, cu 27 mai mulți față de luna precedentă, potrivit datelor CNPP. Cele mai mari pensii rămân în rândul magistraților, unde media depășește 25.000 de lei, în timp ce alte categorii speciale, precum diplomații, funcționarii parlamentari sau personalul aeronautic, înregistrează la rândul lor mii de pensionari cu venituri considerabile.

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în octombrie 2025, de 11.786 de persoane, în creştere cu 27 persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.845 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BA

SS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres.

Procurorii şi judecătorii, cei mai mulţi beneficiari ai pensiilor de serviciu

Articolul continuă după reclamă

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.755, dintre care 2.555 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.408 lei, din care 7.513 din BASS şi 22.235 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat, în octombrie anul curent, 795 de persoane (690 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.910 de lei, din care 3.003 de lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 873 de persoane (654 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.215 de lei (3.520 de lei de la bugetul de stat).

Pensia medie a personalului aeronautic: 13.082 de lei

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.339 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.082 de lei, din care 8.025 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 678 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.317 de lei, din care 2.408 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.346 de pensionari (1.924 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.055 de lei, din care 4.320 de lei suportaţi din bugetul de stat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰