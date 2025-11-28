Mesaje de 1 Decembrie 2025. Ce îşi urează românii de Ziua Naţională

Pentru toţi românii, ziua de 1 Decembrie reprezintă Ziua Naţională a României, prilej de bucurie, dar şi de introspecţie sau de a demonstra lumii întregi că sunt mândri de ţara lor.

Pe 1 Decembrie 2025 se împlinesc 107 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Atunci, a avut loc Adunarea Națională a Românilor, iar lucrările s-au încheiat cu Hotărârea de unire necondiționată a Transilvaniei cu România, hotărâre votată unanim.

Am avut, practic, Marea Unire sau unirea Transilvaniei cu România, săvârşindu-se, astfel, unirea tuturor teritoriilor ocupate cu preponderenţă de români.

Ce îşi urează românii de 1 Decembrie 2025

Cum spuneam, ziua de 1 Decembrie reprezintă un motiv de bucurie şi sărbătoare, un motiv pentru care românii îşi pot trimite mesaje de felicitare şi urări, mesaje prin care să-şi demonstreze mândria că sunt români.

Dacă totuşi sunteţi în pană de idei şi nu ştiţi ce mesaje să transmiteţi rudelor şi apropiaţilor, vă oferim câteva idei în rândurile de mai jos:

"Ziua de 1 Decembrie este o sărbătoare a unității și mândriei noastre naționale. Să păstrăm mereu vie iubirea pentru această țară! La mulți ani române, La mulţi ani România!"

"Astăzi, ne amintim cu mândrie de cei care au făcut România Mare posibilă. La mulți ani, țară dragă, și la mulți ani românilor care o iubesc!"

"România este mai mult decât o țară, este casa noastră, este familia noastră. La mulți ani, România, la mulți ani, români!"

"1 Decembrie - o zi a mândriei naționale. La mulți ani, români!"

"Astăzi, România este în inima fiecăruia dintre noi. La mulți ani tuturor!"

"Român adevărat: azi mănânc sarmale, beau vin și mă uit la paradă. La mulți ani, România!"

"Românii au talent... la sărbătorit! Hai să ne distrăm și să spunem cu toții: La mulți ani, țara mea!"

"România, te iubim! Dar sarmalele... le iubim și mai mult. La mulți ani!"

"Azi, toată lumea-i mândră că e român. Mâine... mâncăm ce-a rămas de la 1 Decembrie. La mulți ani!"

"Hai să facem din 1 Decembrie o zi de neuitat: mâncare, distracție și un pic de mândrie. La mulți ani, români!"

"A mai trecut un an de când suntem români, astăzi a venit din nou vremea să ne spunem La mulți ani!"

"La mulți ani, România! La mulți ani, prieteni! La mulți ani, români de pretutindeni!"

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

