Bărbat de 71 ani din Bistriţa-Năsăud, salvat de la sinucidere după un apel la 112 făcut din Elveţia

Doi poliţişti şi un elev aflat în practică au reuşit să salveze viaţa unui bărbat de 71 de ani din oraşul Beclean, în urma unui apel primit de la o femeie aflată în Elveţia, îngrijorată că bătrânul ar fi recurs la "un gest necugetat", potrivit IPJ Bistriţa-Năsăud.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 15:07
Bărbat de 71 ani din Bistriţa-Năsăud, salvat de la sinucidere după un apel la 112 făcut din Elveţia Imagine ilustrativă - Shutterstock
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Apelul telefonic a fost făcut marţi seara, iar intervenţia rapidă a poliţiştilor şi a echipajelor medicale a dus la salvarea vieţii bărbatului, care a fost găsit în baia locuinţei, rănit.

"Uneori este nevoie de un oraş întreg pentru a salva un singur om! Un apel 112 din Elveţia, intervenţia rapidă a poliţiştilor din Beclean şi intervenţia echipajelor medicale au condus la salvarea unei vieţi! Aseară, în jurul orei 19:30, o femeie aflată în Elveţia a sunat la 112, îngrijorată pentru un bărbat din Beclean, o persoană apropiată ei, care locuieşte singură şi care ar putea face un gest necugetat. Simţea că ceva nu este în regulă şi a cerut ajutorul poliţiştilor. În doar câteva minute, colegii noştri din cadrul Poliţiei oraşului Beclean au ajuns la locuinţa bărbatului. L-au găsit în baie, rănit şi, fără să stea pe gânduri, i-au acordat primul ajutor: i-au aplicat garou şi comprese până la sosirea echipajului medical. Bărbatul, de 71 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate, fiind în afara oricărui pericol", a transmis IPJ, miercuri.

Conducerea inspectoratului i-a felicitat pe colegii care au intervenit la acest caz - agent şef adjunct Uţiu Cristian, agent Baizat Robert şi elevul aflat în practică Bindea Gabriel - "pentru promptitudinea, implicarea şi profesionalismul de care au dat dovadă".

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bistrita-nasaud sinucidere
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Evenimente » Bărbat de 71 ani din Bistriţa-Năsăud, salvat de la sinucidere după un apel la 112 făcut din Elveţia
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.