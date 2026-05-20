Bărbat de 71 ani din Bistriţa-Năsăud, salvat de la sinucidere după un apel la 112 făcut din Elveţia

Doi poliţişti şi un elev aflat în practică au reuşit să salveze viaţa unui bărbat de 71 de ani din oraşul Beclean, în urma unui apel primit de la o femeie aflată în Elveţia, îngrijorată că bătrânul ar fi recurs la "un gest necugetat", potrivit IPJ Bistriţa-Năsăud.

Apelul telefonic a fost făcut marţi seara, iar intervenţia rapidă a poliţiştilor şi a echipajelor medicale a dus la salvarea vieţii bărbatului, care a fost găsit în baia locuinţei, rănit.

"Uneori este nevoie de un oraş întreg pentru a salva un singur om! Un apel 112 din Elveţia, intervenţia rapidă a poliţiştilor din Beclean şi intervenţia echipajelor medicale au condus la salvarea unei vieţi! Aseară, în jurul orei 19:30, o femeie aflată în Elveţia a sunat la 112, îngrijorată pentru un bărbat din Beclean, o persoană apropiată ei, care locuieşte singură şi care ar putea face un gest necugetat. Simţea că ceva nu este în regulă şi a cerut ajutorul poliţiştilor. În doar câteva minute, colegii noştri din cadrul Poliţiei oraşului Beclean au ajuns la locuinţa bărbatului. L-au găsit în baie, rănit şi, fără să stea pe gânduri, i-au acordat primul ajutor: i-au aplicat garou şi comprese până la sosirea echipajului medical. Bărbatul, de 71 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate, fiind în afara oricărui pericol", a transmis IPJ, miercuri.

Conducerea inspectoratului i-a felicitat pe colegii care au intervenit la acest caz - agent şef adjunct Uţiu Cristian, agent Baizat Robert şi elevul aflat în practică Bindea Gabriel - "pentru promptitudinea, implicarea şi profesionalismul de care au dat dovadă".

