Vremea de mâine 21 mai. Ploi şi vijelii în jumătatea de est a ţării. Temperaturi maxime între 19 şi 26 grade
Vremea va fi instabilă, joi, în jumătatea de est a ţării, unde sunt anunţate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, grindină. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 19 şi 26 de grade.
La noapte, în Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia, dar și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile estice, unde vitezele vor fi în general de 45...55 km/h, precum și în zona montană înaltă, unde rafalele vor ajunge la 60...80 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 15 grade. Izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 21 mai în ţară
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse, însoțite și de descărcări electrice, în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și, pe spații mici, de peste 30 l/mp, iar izolat va cădea grindină.
În restul teritoriului, doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50...65 km/h. Local, și în celelalte regiuni vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 60...90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în marea lor majoritate, între 19 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 21 mai în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, care vor acumula 6...8 l/mp, izolat peste 10 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.
În Cluj-Napoca, cerul va avea înnorări temporare şi vor fi posibile averse, însă temperaturile se menţin ridicate, cu maxime de 21 de grade. Minimele vor coborî până la 14 grade, iar vântul va sufla slab şi moderat.
Vremea de mâine 21 mai pe litoral
Vremea va fi instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate și temporar vor fi averse moderate cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, când rafalele vor ajunge la 50...55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, iar cele minime vor fi de 15...16 grade. Vor fi condiții de ceață.
Temperatura apei mării va avea valori de 14...16 grade.
Vremea de mâine 21 mai la munte
Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, însoțite și de descărcări electrice pe arii extinse în Carpații Orientali și Meridionali și izolat în Occidentali. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, local de 15...25 l/mp și pe spații mici de peste 30 l/mp, iar izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, cu rafale de 60...90 km/h.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage