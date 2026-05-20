Vremea de mâine 21 mai. Ploi şi vijelii în jumătatea de est a ţării. Temperaturi maxime între 19 şi 26 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 21 mai în ţară

Articolul continuă după reclamă

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse, însoțite și de descărcări electrice, în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și, pe spații mici, de peste 30 l/mp, iar izolat va cădea grindină.

În restul teritoriului, doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50...65 km/h. Local, și în celelalte regiuni vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 60...90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în marea lor majoritate, între 19 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Izolat se va forma ceață.

Vremea de mâine 21 mai în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, care vor acumula 6...8 l/mp, izolat peste 10 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.