13 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 februarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 13 februarie 1542, Catherine Howard, a cincea soție a lui Henric al VIII-lea al Angliei, este executată pentru adulter. Pe 13 februarie 1575, Henric al III-lea al Franței este încoronat la Reims și se căsătorește cu Louise de Lorena în aceeași zi. Pe 13 februarie 1668, Spania recunoaște Portugalia ca stat independent. Pe 13 februarie 1849, delegația condusă de mitropolitul Andrei Șaguna prezintă împaratului Franz Joseph "Petițiunea generală a fruntașilor români din Transilvania, Banat și Bucovina", prin care se cerea recunoașterea națiunii române. Pe 13 februarie 1853, medicul și ortopedul Charles Gabriel Pravaz a inventat seringa.

Pe 13 februarie 1856 încep lucrările Congresului de Pace de la Paris, eveniment care pune capăt Războiului Crimeii. Pe 13 februarie 1867, "Dunărea Albastră", a compozitorului Johann Strauss, a fost prezentată în premieră la Viena, Austria. Pe 13 februarie 1895 a fost brevetat Cinematograful Lumiere, aparat de filmat, de proiecție și de copiat, realizat de frații Louis și Auguste Lumiere. Prima proiecție publică comercială a avut loc la 28 decembrie 1895, la Paris. Pe 13 februarie 1945 are loc eliberarea orașului Budapesta de sub ocupația fascistă. Pe 13 februarie 1960, Franța a detonat prima bombă nucleară.

Nașteri pe 13 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 februarie, de la Papa Alexandru al VII-lea, născut pe 13 februarie 1599, sau filosoful şi sociologul român Dimitrie Gusti, născut pe 13 februarie 1880, şi până la actorul român Horia Căciulescu, născut pe 13 februarie 1922, sau actorul american George Segal, născut pe 13 februarie 1934.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 13 februarie s-au născut personalităţi precum cântăreţul englez Peter Gabriel, născut pe 13 februarie 1950, regizorul român Alexandru Dabija, născut pe 13 februarie 1955, arbitrul italian de fotbal Pierluigi Collina, născut pe 13 februarie 1960, pugilistul român Mihai Leu, născut pe 13 februarie 1968, cântăreţul britanic Robbie Williams, născut pe 13 februarie 1974, actriţa americană Mena Suvari, născută pe 13 februarie 1979, sau fotbalistul olandez Memphis Depay, născut pe 13 februarie 1994.

Decese pe 13 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 februarie. Dintre acestea amintim pe Papa Honoriu al II-lea, decedat pe 13 februarie 1130, Regele Carol al X-lea al Suediei, decedat pe 13 februarie 1660, compozitorul german Richard Wagner, decedat pe 13 februarie 1883, sau actorul american Martin Balsam, decedat pe 13 februarie 1996.

România i-a pierdut într-o zi de 13 februarie, printre alţii, pe Crișan, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1784 din Transilvania, decedat pe 13 februarie 1785, actorul şi dramaturgul Costache Caragiale, decedat pe 13 februarie 1877, preotul, poetul şi prozatorul Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu, decedat pe 13 februarie 1895, sau filologul Ion Bianu, decedat pe 13 februarie 1935.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰