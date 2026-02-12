Evenimente în Bucureşti, vineri 13 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 13 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Trupa Bere Gratis susţine un concert vineri, 13 februarie, la Sala Palatului din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 13 februarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 13 februarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 13 februarie

Articolul continuă după reclamă

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesele pentru copii "Mica Sirenă", la Teatrul Țăndărică, şi "Harap Alb", la Teatrul Ion Creangă, în timp ce de la ora 18.30 se joacă piesa "Ținutul din miezul verii", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Cumetrele", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Macbeth", la Teatrul Odeon, "Menajeria de sticlă", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Secretul fericirii", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, vineri 13 februarie

De la ora 19.00, Duncan Ward susţine un concert simfonic la Ateneul Român. De la ora 20.00, trupa Bere Gratis susţine un concert la Sala Palatului.

Tot de la ora 20.00, trupa Black Caravan susţine un concert în The Pub Universităţii, în timp ce, de la ora 21.30, Mihai Mărgineanu susţine un concert în 14thLANE.

Petreceri în Bucureşti, vineri 13 februarie

Pentru că Valentine's Day bate la uşă, vineri seara sunt programate numeroase petreceri specifice în Bucureşti. La Restaurant Paparazzi, de exemplu, este programată o petrecere intitulată "Valentine’s Night".

Tot vineri sunt programate petreceri precum "Havana party by The Cuban Project", la Restaurant Elisabeta, sau "Romanian Hits Party", la B52 The Club.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰