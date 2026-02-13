14 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 14 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 14 februarie

Pe 14 februarie 1014, Papa Benedict al VIII-lea îl încoronează pe Henric de Bavaria, rege al Germaniei și al Italiei, ca Sfânt Împărat Roman. Pe 14 februarie 1130 este ales Papa Inocențiu al II-lea. Pe 14 februarie 1349, câteva sute de evrei sunt arși de vii, de către mulțimi, în timp ce evreii rămași sunt forțat înlăturați din Strasbourg. Pe 14 februarie 1400, Richard al II-lea al Angliei moare, cel mai probabil din cauza foametei, în Castelul Pontefract, la ordinul lui Henry Bolingbroke. Pe 14 februarie 1779, exploratorul James Cook este ucis de nativi hawaieni în apropiere de Kealakekua, Hawaii. Pe 14 februarie 1876, Alexander Graham Bell a aplicat pentru un brevet pentru inventarea telefonului, cu două ore înainte ca Elisha Gray să facă același lucru. Mai târziu s-a descoperit că aparatul descris de Gray ar fi funcționat corect, în timp ce aparatul patentat de Bell nu ar fi funcționat în varianta inițială.

Pe 14 februarie 1888 a fost inaugurat Ateneul Român. Clădirea a fost construită între anii 1886 și 1888, prin stăruința lui Constantin Esarcu, după planurile arhitectului francez A. Galleron, pe bază de subscripție publică, sub lozinca "Dați un leu pentru Ateneu". Pe 14 februarie 1946 a început să funcționeze primul calculator electronic ENIAC, conceput în 1943, la Universitatea din Pennsylvania. Pe 14 februarie 1966, în publicația "New York Times" a apărut "Apelul către poporul și Congresul SUA", prin care profesorii din 69 de universități cereau încetarea intervenției americane în Vietnam. Pe 14 februarie 2002 înregistrăm repatrierea rămășițelor pământești ale lui Carol al II-lea și ale ultimei sale soții, Elena Lupescu. Pe 14 februarie 2005, YouTube este lansat de un grup de studenți, devenind în cele din urmă cel mai mare site de partajare de videoclipuri din lume și o sursă principală de videoclipuri virale. Pe 14 februarie 2018 are loc un masacru într-un liceu din Parkland, Florida, Statele Unite. 17 persoane au decedat și alte 17 au fost rănite. Evenimentul a ajuns să fie cunoscut ca - Masacrul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas.

Nașteri pe 14 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 februarie, de la prozatorul român Gheorghe Banea, născut pe 14 februarie 1891, sau liderul american de sindicat Jimmy Hoffa, născut pe 14 februarie 1913, şi până la actorul român Octavian Cotescu, născut pe 14 februarie 1931, sau poetul român Grigore Vieru, născut pe 14 februarie 1935.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 14 februarie s-au născut personalităţi precum magnatul american Michael Bloomberg, născut pe 14 februarie 1942, artistul român Gil Dobrică, născut pe 14 februarie 1946, fotbalistul şi antrenorul englez de fotbal Kevin Keegan, născut pe 14 februarie 1951, fotbalistul român Gheorghe Craioveanu, născut pe 14 februarie 1968, baschetbalistul român Gheorghe Mureşan, născut pe 14 februarie 1971, sau fotbalistul uruguaian Edinson Cavani, născut pe 14 februarie 1987.

Decese pe 14 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 februarie. Dintre acestea amintim pe Regele Richard al II-lea al Angliei, decedat pe 14 februarie 1400, navigatorul englez James Cook, decedat pe 14 februarie 1779, omul de afaceri italian Michele Ferrero, decedat pe 14 februarie 2015, sau politicianul argentinian Carlos Menem, decedat pe 14 februarie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 14 februarie, printre alţii, pe cărturarul şi filologul Petru Maior, decedat pe 14 februarie 1821, actorul Grigore Vasiliu Birlic, decedat pe 14 februarie 1970, sau sculptorul Oscar Han, decedat pe 14 februarie 1976.

