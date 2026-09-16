Craiovean arestat după ce şi-a snopit în bătaie soţia şi i-a tăiat părul. Tânăra a ajuns la spital

Un bărbat de 32 de ani din Craiova a fost reținut după ce și-ar fi agresat soția, căreia i-ar fi tăiat părul și i-ar fi provocat răni la nivelul feței. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor după ce femeia s-a prezentat la spital pentru îngrijiri medicale. Pe numele bărbatului a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, iar acesta este monitorizat electronic.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, miercuri, că poliţiştii au fost sesizaţi de reprezentanţii unui spital din Craiova că la unitatea medicală s-a prezentat o femeie de 31 de ani, care avea răni pe faţă.

"Din cercetările efectuate de poliţişti, s-a stabilit că femeia, în aceeaşi dimineaţă, ar fi fost agresată fizic de către soţul său, care i-ar fi tăiat părul şi i-ar fi produs leziuni la nivelul feţei", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

La scurt timp, în urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, bărbatul a fost depistat şi dus la sediul poliţiei pentru audieri.

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Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu pe numele bărbatului, pe o perioadă de cinci zile, şi au dispus monitorizarea electronică a acestuia.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru violenţă în familie şi vătămare corporală. El va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.