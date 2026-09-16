Dorinţa de răzbunare l-a pus în cătuşe pe un tânăr din Drobeta-Turnu Severin. Bărbatul de 26 de ani a fost reţinut după ce ar fi amenințat cu moartea un poliţist. Totul a început când agentul l-ar fi amendat pe tânăr pentru că băuse alcool pe stradă. Individul a decis să se răzbune şi i-a trimis poliţistului mai multe mesaje agresive și amenințătoare.

Scandalul a început după ce tânărul de 26 de ani a fost amendat de agentul de la poliția Drobeta, turnul Severin, pentru că a consumat alcool în spațiu public, lucru interzis de lege.

Individul revoltat a acceptat cu greu faptul că este sancționat și chiar a filmat momentul pentru a le arăta și celorlalți că este amendat pe nedrept, după cum a considerat el.

Ar fi refuzat inclusiv să se legitimeze. Ulterior, a căutat numele polițistului pe Facebook și a trimis mai multe mesaje. Într-unul dintre ele l-a amenințat cu bătaia și mai apoi chiar cu moartea, drept răzbunare pentru sancțiunea primită.

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Agentul și-a anunțat colegii care au început cercetările pentru infracțiunea de amenințare.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar un procuror, după audieri, urmează să stabilească dacă se va cere și arestarea preventivă acestui om.