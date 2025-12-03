O lucrare de Goya primită de Nicolae Ceauşescu, scoasă la licitaţie în Bucureşti. Care e preţul de pornire

O gravură semnată de celebrul pictor spaniol Francisco Goya, oferită în anii ’70-’80 lui Nicolae Ceaușescu de regele Spaniei, Juan Carlos I, va fi scoasă la vânzare în licitația Artmark din 5 decembrie. Lucrarea pornește de la 8.000 de euro, informează News.ro.

"Logodnă - Capriciul nr. 57", o gravură din seria "Los Caprichos" („Capriciile”, n.r.), face parte dintr-un cadou diplomatic primit de Ceaușescu în perioada relațiilor bilaterale România-Spania, înainte de 1989.

Lucrarea, confiscată în decembrie 1989

Lucrarea a fost confiscată după Revoluție și trecută în gestiunea Muzeului Național de Artă al României, după care a fost retrocedată Zoiei Ceaușescu în 2012. Gravura este clasificată în categoria Fond a Patrimoniului Național Cultural Mobil.

Goya este considerat unul dintre maeștrii artei universale, iar lucrări similare din aceeași serie au atins, pe piața internațională, prețuri de zeci de mii de euro și se regăsesc în marile muzee ale lumii.

În licitația din 5 decembrie, colecționarii vor putea achiziționa și opere românești rare. Printre vedete se numără "La izvor", un nud semnat de Nicolae Grigorescu, cu prețul de pornire de 50.000 euro și "Tânărul Enescu în recital", de Nicolae Vermont cu preţul de 5.000 euro.

