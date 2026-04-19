Străzile Braşovului s-au umplut de culoare astăzi. Junii au defilat călare, îmbrăcaţi în costume tradiţionale, un obicei unic în România. Parada, care are loc an de an în Duminica Tomii - prima de după Paşte - i-a fermecat atât pe turişti, cât şi pe localnicii. Mândri pe caii lor împodobiţi, junii au salutat mulţimea.

De sus, pare că tot oraşul s-a strâns pe străzi la orele dimineţii. E cea mai importantă sărbătoare a locului. Defilează junii. Îmbrăcați în straie populare și călare pe cai dichisiți, duc și în acest an tradiția mai departe.

"Portul nostru este cu paiete, cămasă, fustă. Și bunicii mei, toată familia a fost de-a lungul timpului cu junii", spune Alin Dudaș, vătaf la Junii Albiori.

Fiecare dintre cele şapte grupuri de juni are propria denumire, propria istorie şi, musai... ținute reprezentative.

"Fac parte din grupul junilor curcani. Straiele sunt similare cu grupul junilor bătrâni sau tineri, căciula în schimb cu pene de curcan este semnificativă pentru grupul nostru", spune Marius Furnică.

La grupul Junilor Bătrâni, vătaf este Nicolae Șontică, acum în vârstă de 72 de ani. Dar primul contact cu această tradiție l-a avut acum 56 de ani.

"Sunt de la 16 ani la tineri și de la tineri am trecut la bătrâni", spune Nicolae Șontică, vătaf Junii Bătrâni.

Dorobanții sunt unul dintre cele 7 grupuri de juni care participă la ziua de călărit. Momentul este cu adevărat special pentru că toți iubesc această tradiție, deopotrivă juni și spectatori veniți să-i admire de pe margine.

Iar spectatorii au fost fermecați de frumusețea paradei.

"Noi locuim aici și tradiția este de când eram noi copii mici și ne bucurăm că merge în continuare tradiția, sperăm să fie din ce în ce mai multă lume".

"Foarte frumos. E tradiția asta o dată pe an și e foarte frumos că se adună lume multă, cai. Costumele populare sunt superbe, e ceva nemaipomenit, e unic", spun oamenii.

"Ziua de Călări" se ține, an de an, în prima duminică după Paște. Procesiunea se încheie la Pietrele lui Solomon - o zonă de pădure, stânci și poienițe. Junii petrec acolo, până seara târziu, se prind în hore și aruncă pe rând în sus buzduganul - într-o demonstrație a bărbăției.

Claudiu Loghin

