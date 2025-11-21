Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI

Şoferii ar putea prezenta permisul de conducere şi actele maşinii în format digital, pe telefon, nu fizic aşa cum se întâmplă în prezent. 

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 08:50

Cu condiţia ca documentele să fi fost încărcate online pe Platforma HUB a ministerului de Interne. Modificarea apare într-un proiect de ordonanță de urgență prin care Ministerul Afacerilor Interne doreşte să simplifice procedurile de control în trafic.

La fel, tamponările uşoare vor putea fi declarate online în 24 de ore prin platforma MAI, iar autorizația de reparație va fi emisă electronic.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mai permis auto autorizatie de reparare talon digital
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Ştiri sociale » Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI