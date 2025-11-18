Predoiu anunță extinderea sistemului "E – Sigur". Va colecta date de la camerele primăriilor și de la șoferi

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat marți extinderea sistemului "E - Sigur, Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră", care va include imagini preluate atât de la camerele instalate de autoritățile locale, cât și cele trimise de la șoferii aflați în trafic, informează News.ro.

Oficialul a subliniat că nu este vorba despre supraveghere de tip "Big Brother", ci despre un mecanism digital menit să sporească siguranța rutieră. Totodată, o parte din amenzile plătite va fi redirecționată către educația rutieră și întreținerea infrastructurii tehnice.

"Am semnat astăzi două proiecte de acte normative şi două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepţie de pază a Jandarmeriei Române şi violenţa domestică. Sunt decizii importante, care vor schimba radical monitorizarea traficului rutier şi sancţionarea indisciplinaţilor care pun în pericol pietonii şi participanţii la traficul rutier", a declarat marţi Cătălin Predoiu, ministru de Interne.

Acesta anunţă că a semnat proiectul de OUG pentru dezvoltarea ”Sistemului E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”.

Predoiu: "Nu este vorba despre Big Brother"

"Din ianuarie 2025, imaginile şi informaţiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare şi dispecerate. Prin această ordonanţă de urgenţă vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autorităţile locale şi procesarea integrată a tuturor acestor informaţii, precum şi a celor înregistrate de camerele de bord ale participanţilor la traficul rutier. Nu, nu este vorba de "Big Brother", ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificaţi, sancţionaţi sau scoşi din trafic pentru a nu mai pune pe alţii în pericol", a mai declarat ministrul de Interne.

Acesta explică, de asemenea, că prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2025, s-a creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităţilor locale la constatarea automată a contravenţiilor, o etapă esenţială pentru digitalizarea controlului rutier.

Potrivit lui Predoiu se acţionează complementar pe trei linii:

- constatarea directă în teren;

- monitorizarea automată;

- procesarea sesizărilor video transmise de către conducătorii auto.

O parte din amenzile achitate se vor duce către educaţie rutieră

"În plus, pentru prima dată în România, propunem ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcţionat către educaţia rutieră şi mentenanţa sistemelor tehnice — în acord cu bunele practici europene. Acest proiect a fost dezbătut şi cu asociaţia municipiilor, de la care am primit observaţii pe car le-am inclus, vom implica şi Poliţia Locală", anunţă ministrul.

Potrivit lui Predoiu, pasul următor va fi utilizarea inteligenţei artificiale în monitorizarea traficului rutier, aşa cum se întâmplă deja în alte ţări europene sau non-europene.

"Sistemul E – Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o şi sancţionarea lor rapidă, fără birocraţie şi pierdere de timp pentru primării şi unităţile de poliţie. Sistemul E – Sigur de Monitorizarea a Traficului Rutier al Ministerului Afacerilor Interne va face imposibilă păcălirea legii şi a autorităţilor legale", a mai declarat Predoiu.

