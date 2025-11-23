Premierul vrea economie, dar miniştrii din executiv spun că nu au de unde să mai taie. În replică, Florin Manole, ministrul muncii, transmite că nu are de gând să dea pe nimeni afară și nu taie salariile. Sunt şi alţii care îi susţin pledoaria şi spun că eventuale concedieri s-ar traduce automat prin neglijenţă la siguranța cetățeanului, educație sau sănătate.

Refuzul categoric al ministrului apărării, care a spus un nu apăsat tăierilor din armată, a arucat mingea la fileu şi altora. Florin Manole i-a urmat exemplul.

"Nu dăm pe nimeni afară și nu tăiem salariile la ministerul muncii. Primul dintre ele este ca avem deja instituții subordonate și ministerul cu mult mai puțin personal decât organigrama. Cu mult mai mult decât 10 procente pe care le-a amintit premierul. Până la urmă suntem ministerul muncii, nu ministerul concedierilor", a spus Florin Manole, ministrul Muncii.

Şeful de la Muncă a precizat pentru Observator că ministerul pe care îl conduce a făcut deja economii de aproape 7 la sută cu cheltuielile salariale plus chirii, ca să evite concedierile.

"De exemplu deplasări. De exemplu, cheltuieli materiale cu bunuri și servicii pe care să le putem prioritiza unele dintre ele amâna. Este iresponsabil să fac orice gest care ar putea să prejudicieze interesele pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, copiiilor, apropo de plățile sociale pe care le avem în zona respectivă, deci nu se poate să gândim această reformă exclusiv din perspectiva tăierilor. In dicționarul limbii române la sinonime ale cuvântului reformă nu o să găsiți cuvântul tăiere", a completat Florin Manole.

Bogdan Despescu, secretar de stat în ministerul de interne, spune că deja lucrează cu prea puţini oameni. Sunt 37 de mii de posturi neocupate.

"Orice decizie va fi pe hârtia decidenţilor trebuie să fie luată cu mare atenţie, cu o cântărire majoră pentru că ne gândim la oameni şi nu la oamenii din minister, ne gândim la cei pe care îi apărăm. Noi, în cadrul Ministerului, luăm în calcul anumite măsuri, anumite direcții de acțiune. Nu am acum un răspuns cert că aceste activități vor conduce la acel procent de 10%, dar, cu siguranță, decizia trebuie să fie una care să fie luată, așa cum spuneam, gândindu-ne la cei pe care noi îi protejăm", a declarat Bogdan Despescu, Secretar de Stat.

Vineri, de la Guvern, premierul Ilie Bolojan explica reforma în aparatul bugetar - singura şansă ca statul să îşi recupereze credibilitatea.

"Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile, ceea ce nu are nicio legătură cu realitatea și nu își propune să facă Guvernul. Orice reducere de cheltuieli se poate face, orice leu care e cheltuit nejustificat sau poate fi economisit, trebuie să o facem de peste tot", a afirmat Ilie Bolojan, premierul României.

Prim-ministrul a anunțat un val de concedieri, atât în Primării, cât și în ministere și instituțiile din administrația centrală.

"Acolo unde se dovedește că avem personal în plus, oameni care nu performează, care sunt duși în spate de alții, ele trebuie desființate. Acolo unde pot fi reduse cheltuieli de personal sau nu peste tot trebuie făcut acest lucru", a mai spus Bolojan.

În vizor sunt şi companiile de stat care au primit subvenţii de la stat, numai anul trecut, de peste 8 miliarde de lei.

