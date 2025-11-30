O piață din Capitală începe să semene tot mai mult cu La Boqueria din Barcelona sau cu Time Out Market din Lisabona. Piața Obor a trecut printr-o transformare surprinzătoare, inspirată de marile piețe europene: are acum o zonă culinară modernă, unde vizitatorii pot savura mâncare din diverse bucătării, pot socializa și se pot bucura de muzică live, exact ca la un festival.

La Obor, astăzi Gabi Luncă a cântat alături de Queen, într-un mix care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată. Cei care au venit să facă piața au avut parte de o surpriză: un spațiu nou, special amenajat, mese și atmosferă pe măsură.

"E mare distracția. E extraordinar. Cred că așa ceva nu poți să vezi nicăieri, în afară de Piața Obor.", spune un bărbat.", spune un bărbat.

"Nu m-am așteptat la o asemenea atmosferă.", adaugă altul.

"Muzica e interesantă. E cool, e o experiență.", spune o turistă din Australia.

"Sunt 20 de comercianți, cu mâncare proaspătă și caldă, care se aprovizionează din Piața Obor. Avem 320 de locuri la masă, muzică, distracție și voie bună.", declară Cosmina Ene, PR Piaţa Obor.

În noua zonă Obor se vând ciorbe, fast food, fructe de mare sau bere artizanală.

"Îi așteptăm cu preparate balcanice, kokoreç, pljeskavica, strămoșii burgerului, calamar, midii, hamsii și mai avem un sandviș care să ne amintească de vremurile odioase, cu salam de vară.", adaugă Ionuţ Badea, proprietar terasă.

Din noul spațiu nu puteau să lipsească nici vestiții mici de Obor. Au ajuns cunoscuți și peste hotare, așa că mulți turiști vin să le descopere gustul.

"Am vrut să încercăm micii. Mulți oameni i-au recomandat.", spune o turistă din Polonia.

"Sunt foarte gustoși micii.", remarcă un turist chinez.

"Uite vibe-ul ăsta. Cineva ne-a pus porecla "Savoarea Oborului": e micul de la Terasa Obor, așa a fost. Și așa rămâne.", spune Adrian Rebenciuc, manager Terasa Obor.

Piaţa Obor e o experiență pe care o savurează oameni de toate vârstele. De la tineri, copii și până la vârstnici.

"Marfă. Așa da, îmi place și mie. Chiar dacă e frig, mai dansăm.", remarcă o bătrânică.

"Pentru cumpărături. Da, m-am oprit un pic și aici, că-i fain. Am cumpărat fructe, legume, carne, pește. M-am simțit ca în Londra, ca în Paris.", spune o doamnă.

"Oborul devine astfel mai mult decât un loc unde îți faci cumpărăturile. Se transformă într-o experiență gastronomică și socială. Poți veni aici să te bucuri de atmosferă, să mănânci o mâncare bună sau să savurezi o cafea de specialitate, exact așa cum se întâmplă în marile piețe europene.", concluzionează Mădălina Chiţac, reporter Observator.

