Postul Crăciunului nu mai este atât de greu de ţinut ca pe vremuri. Pe lângă felurile tradiţionale de mâncare, tot mai multe restaurante introduc în meniuri şi preparate străine. Clienţii pot gusta sushi vegan, humus, falafel, curry iar la desert plăcinte cu ovăz sau chia.

Andrei este chef într-un restaurant din Delta Dunării. Pentru Postul Crăciunului, are un meniu special.

"Vom începe cu un sushi vegan. Ca să îl pregătim, avem nevoie de orez, care este fiert în prealabil. Apoi facem un dressing din oţet şi puţin zahăr, ca să devină lipicios. Iar la interior o să punem ardei gras şi castravete. Deasupra o să venim cu avocado şi o să facem nişte sosuri asiatice, la final, deasupra", a spus Andrei Flueraru, chef.

Nu lipsesc nici curry-ul indian cu năut şi lapte de cocos.

"Ca să începem, avem o pastă tikka masala, are undeva la 15 ingrediente în ea. Călim pasta, după care vom adăuga năutul, adăugăm ardeiul copt, la sfârşit ceapa verde, fierbem totul puţin şi ne apucăm de montat. La sfârşit îmi place să adaug un pic de ceapă crispy, ca să avem un element crocant în farfurie", a adăugat Andrei Flueraru.

Clienţii apreciază şi humusul sau falafelul.

"O să facem un humus cu falafel, un preparat clasic israelian, dar este foarte delicios. Aici avem o salată de roşii, ardei, ceapă, puţin pătrunjel, ceapă murată şi rodie", a mai spus Andrei Flueraru.

O porţie costă aproximativ 50 de lei. Şi altel localuri au schimbat meniul pentru a atrage clienţii chiar şi în perioada postului.

"Putem face platouri-aperitiv în care avem mai multe preparate pe bază de năut, diverse crochete, zacuscă, mai multe tipuri de salate, în care folosime fie năutul, fie fasolea roşie. Sarmale bazate pe soia, paste cu soia. Plăcintă cu dovleac, plăcintă cu mere şi mai nou, deserturile pe bază de chia", a spus Alice Popa, administrator pensiune.

Unii preferă însă să gătească acasă.

"Eu sunt bucătăreasă şi îmi fac singură ardei copţi, salată de vinete. Nu mănânc mâncăruri d-astea sofisticate aşa, eu le fac pe alea tradiţionale pe care le ştiu", a spus o doamnă.

În comparație cu postul Paștelui, Postul Crăciunului e mult mai permisiv. Se încheie pe 25 decembrie şi are mai multe zile cu dezlegare la peşte.

