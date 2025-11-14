Am intrat de astăzi în postul Crăciunului. Urmează 41 de zile de rugăciune, fapte bune şi împăcare. Mai mult ca oricând, în acest an, postul e o provocare şi din punct de vedere financiar. Cei care vor să respecte tradiţia postului sunt puşi la încercare şi de preţurile mari.

Postul Crăciunului 2025. De ce este mai lung anul acesta şi de ce e tot mai greu de ţinut pentru români

Postul Crăciunului are anul acesta o zi în plus.

"De regulă are 40 de zile, excepţia din acest an se referă la faptul că azi fiind vineri, nu puteam să sărbătorim lăsând Sec în Sfânta Zi de Vineri. În afară de acest weekend şi de ultimul weekend, mâncăm în fiecare weekend peşte. Derivate din peşte, fructe de mare", a explicat preotul Gabriel Cazacu.

Postul Crăciunului are anul acesta o zi în plus. Explicațiile preoţilor

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în urmă cu mulţi ani că Postul Crăciunului este însă un post al bucuriei, aşa că meniul NU este atât de restrictiv. Mâncăm peşte, aşadar, nu doar în weekend, ci şi în zilele de sărbătoare cu Cruce Roşie din timpul săptămânii, şase la număr.

"Putem spune că este un post uşor, ne apropiem de Dumnezeu nu cu o farfurie de fasole sau de cartofi, ci cu faptele noastre bune, cu rugăciunile pe care le înălţăm bunului Dumnezeu, cu inima noastră curată", a transmis preotul Lucian Apopei.

Postul Crăciunului nu este doar o provocare spirituală, ci şi una financiară, mai ales anul acesta. O simt şi comercianţii din pieţe care nu mai fac vânzările din trecut.

Postul, între provocare spirituală și financiară

Vânzătoare: Spanac, salată verde, ridichii, ceapă, castraveţi şi salată, mâncată cu cartofi prăjiți sau cu piure.

Reporter Observator: Cumpără?

Vânzătoare: Nu prea. Uite de exemplu am păstăi, da? Şi preţul e de 25 de lei, când vin şi văd preţul, ne spun: mai bine mă duc şi cumpăr carne că e mai scumpă păstaia.

Chiar şi nucile au ajuns să coste mai mult decât carnea - 50 de lei kilogramul.

"Astă-vară luau un kilogram jumate-două, acum dăm trei roşii, patru roşii, atât! Pe cuvânt dacă ia mai mult", a adăugat un alt comerciant.

Preţurile îi descurajează pe mulţi credincioşi

Reporter Observator: De ce nu ţineţi post?

Cumpărător: Din punct de vedere al sănătăţii, anumite lucruri nu pot să le mănânc şi, în al doilea rând, şi de bani.

Nici fructele sau legumele proaspete NU prea au succes. Murăturile însă merg de minune cu meniul din post. Un borcan de castraveţi muraţi costă 18 lei. Supele creme sunt şi ele o variantă simplă de făcut acasă.

Ultima zi a Postului Naşterii Domnului este zi de post mai aspru până seara la ora 21. În unele zone se mănâncă doar grâu fiert amestecat cu fructe şi miere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰