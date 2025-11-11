Au mai rămas doar câteva zile până când vom intra oficial în postul Crăciunului. Deşi vorbim de un post blând, în care credincioşii pot mânca săptămânal peşte, mulţi se tem că lipsa cărnii şi a lactatelor din alimentaţie o să-i facă să se simtă slăbiţi nu este chiar aşa. Specialiştii spun că putem compensa lipsa proteinei animale cu proteină vegetală, iar legumele şi fructele proaspete sunt o binecuvântare pentru organism. Şi nu uitaţi, postul nu este doar despre hrana trupească, grija trebuie îndreptată către suflet.

Începe postul şi, chiar dacă modul în care ne pregătim sufletul pentru sărbători este tradiţional... fără carne, lapte, ouă... aromele sunt cât se poate de moderne. Iar aromele... "păcat" pentru papilele gustative.

"Încercăm totuşi să facem să arate şi bine mâncarea, nu doar să fei gustoasă, că prima oară mănânci cu ochii. Ne jucăm puţin si cu texturile şi cu temperaturile preparatelor. La humusul oltenesc avem si un praz prăjit, este crispy şi schimbă putin textura preparatului", a declarat Gheorghe Ștefăniță Andrei- manager restaurant.

Considerat unul dintre cele mai blânde din an, postul Crăciunului durează cinci săptămâni, de pe 15 noiembrie până pe 24 decembrie. Iar lăsata secului este pe 14 noiembrie. Timp suficient să ne săturăm de preparatele obişnuite şi să ne încumetăm să gustăm şi deliciile propuse de chefi. Sfaturile medicilor pentru cei care ţin post sunt aceleaşi ca şi pentru cei care se hrănesc vegetarian tot timpul anului.

Cum poate fi compensată lipsa proteinei animale

"Copiii cu adolesacenţii în perioada de creştere nu este foarte indicat să ţină post, femeile gravide, femeile care alăptează. Sunt pacienţii cu boli cronice, pacientii cu neoplasme, pacientii cu diabet, cu tuberculoză, pacienţi care au anumite probleme de sănătate", a declarat Flavia Vasile, medic nutriționist.

Pentru toţi ceilalţi, dieta poate fi adaptată nevoilor organismului. Iar la nevoie se poate apela şi la suplimente.

"Proteinele le putem lua din grâu, din soia, din fasole, linte, mazăre, năut, quinoa. Necesarul de calciu, de exemplu, pe care il luam de obicei din produsele lactate il putem lua din varză, din salată, din spanac, dar iarăsi foarte important, mare grijă că poate este nevoie să suplimentam cu putină vitamina D", a declarat Flavia Vasile, medic nutriționist.

Din păcate însă, de multe ori, hrana de post NU înseamnă legume proaspete şi sănătoase. Iar excesul de carbohidraţi ne poate face să punem câteva kilograme în plus dacă încercăm să compensăm lipsa cărnii cu multă pâine sau paste. Ţinut corect, postul poate fi însă o perioadă în care curăţăm de lucrurile nocive şi trupul, NU doar sufletul.

"Da, este benefic, cumva e un fel de detoxifiere a organismului". "Pentru sănătate. Păi am zacuscă făcută. Şi o să gătesc de post: praz". "Dovlecel, conopidă, o varză murată,o fasole uscată, de-ale noastre de sezon, le asteptăm cu drag. O să fac salată de boeuf, că acum sunt si maioneze de post". "Este, este, dar ... mâncăm mai puţin, mai ieftin", spun oamenii.

Mai puţin, mai ieftin poate însemna însă produse extrem de procesate şi cu un conţinut mare de aditivi precum coloranţi, conservanţi şi potenţiatori de aromă. O greşeală, spun nutriţioniştii.

