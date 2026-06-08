Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este unul dintre cele patru mari posturi de peste an din calendarul ortodox și precede sărbătoarea celor doi mari apostoli ai creștinismului. În 2026, credincioșii se pregătesc pentru această perioadă de post și rugăciune, marcată de tradiții și obiceiuri păstrate de generații.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026. Când începe, cât durează și ce tradiții respectă credincioșii - doxologia.ro

În fiecare an, după Rusalii, credincioșii ortodocși intră în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Durata acestuia diferă de la un an la altul, iar perioada este considerată un timp al pregătirii spirituale înaintea uneia dintre cele mai importante sărbători religioase ale verii.

Când începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în 2026

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe în anul 2026 la data de 8 iunie, în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților. Perioada de post se încheie pe 28 iunie, cu o zi înainte de sărbătoarea dedicată celor doi apostoli, celebrată anual pe 29 iunie.

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Spre deosebire de alte posturi importante din calendarul ortodox, durata Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu este fixă. Aceasta depinde de data la care este sărbătorit Paștele, motiv pentru care numărul zilelor de post diferă de la un an la altul.

În 2026, credincioșii vor ține un post de aproximativ trei săptămâni, perioadă în care sunt îndemnați la rugăciune, cumpătare și apropiere de valorile creștine.

Care este semnificația Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Postul este dedicat celor doi mari apostoli ai creștinismului, considerați stâlpi ai Bisericii și modele de credință pentru creștini.

Saint Peter a fost unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Iisus Hristos și este considerat primul episcop al Romei. Tradiția creștină îl prezintă drept cel care a contribuit decisiv la răspândirea credinței creștine.

Saint Paul este cunoscut drept „Apostolul Neamurilor”, fiind unul dintre cei mai importanți misionari ai creștinismului timpuriu. Epistolele sale reprezintă o parte importantă a Noului Testament.

Postul care le poartă numele amintește de perioada de pregătire și rugăciune pe care apostolii au petrecut-o înainte de a porni la propovăduirea Evangheliei.

Ce alimente sunt permise în timpul postului

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să renunțe la produsele de origine animală și să adopte o alimentație bazată pe produse vegetale.

Totuși, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerat unul dintre cele mai ușoare posturi de peste an, deoarece include numeroase zile cu dezlegare la pește.

Conform tradiției ortodoxe, dezlegările sunt stabilite de calendarul bisericesc și diferă în funcție de zi și de sărbătorile religioase care apar în timpul postului.

Tradiții și obiceiuri în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

În multe zone ale țării, această perioadă este însoțită de obiceiuri transmise din generație în generație.

Credincioșii participă mai des la slujbele religioase, se spovedesc și se pregătesc pentru împărtășanie. De asemenea, este o perioadă în care sunt încurajate faptele de milostenie și ajutorarea persoanelor aflate în nevoie.

În tradiția populară românească, postul era asociat și cu diverse practici menite să aducă sănătate, belșug și protecție pentru gospodărie.

În unele regiuni, oamenii evitau muncile grele în anumite zile considerate importante și respectau cu strictețe rânduielile bisericești.

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Postul se încheie în ajunul sărbătorii dedicate celor doi apostoli, celebrată anual pe 29 iunie.

Feast of Saints Peter and Paul este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și este marcată prin participarea la slujbe religioase speciale.

În România, sute de mii de persoane își sărbătoresc onomastica de Sfinții Petru și Pavel, purtând nume precum Petru, Petre, Petrișor, Pavel, Paul, Paula, Paulina sau alte derivate ale acestora.

Ce trebuie să știe credincioșii despre acest post

Preoții subliniază că sensul postului nu se rezumă doar la restricțiile alimentare. Potrivit învățăturii creștine, perioada este dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și întăririi credinței.