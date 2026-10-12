O parte a României a trecut de la 32 de grade la doar 17 în mai puțin de 24 de ore. Meteorologii anunță ploi torențiale cu descărcări electrice și vijelii în mai multe localități din țară.

Localitatea din România în care temperatura a scăzut cu 17 grade Celsius în mai puțin de 24 de ore - Shutterstock

Meteorologii ANM au emis mai multe coduri portocalii de vreme rea. După ce o parte a României s-a "copt" în weekend la peste 32 de grade, ziua de luni a venit cu o schimbare majoră de paradigmă. Vremea s-a înrăutățit rapid, iar toamna pare că își intră în simțuri. În unele localități, diferența de temperatură de la o zi la alta a ajuns chiar și la 17 grade Celsius.

Oltenița și Zimnicea, de la 32 de grade Celsius, la doar 15 și 18 grade

Localitățile din Lunca Dunării au avut parte de cea mai mare diferență de temperatură. După ce duminică, 11 octombrie, locuitorii acestor orașe au ieșit afară în tricou, la circa 32 de grade Celsius, luni aceștia au fost nevoiți să apeleze la haine mai groase. Temperaturile au scăzut până la 15 grade.

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Harta termică a României duminică, 11 octombrie

Localitatea din România în care temperatura a scăzut cu 17 grade Celsius în mai puțin de 24 de ore

Harta termică a României luni, 12 octombrie

Localitatea din România în care temperatura a scăzut cu 17 grade Celsius în mai puțin de 24 de ore

ANM anunță ploi torențiale

Potrivit avertizării meteorologice, sunt prognozate averse torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice și grindină. Vântul va avea intensificări de 55-70 km/h, care pot lua aspect de vijelie.

Localitățile vizate de avertizarea meteorologică

În județul Alba, sunt vizate localitățile Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă și Fărău.

În județul Mureș, avertizarea vizează localitățile Târnăveni, Iernut, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Ogra, Băgaciu, Cuci, Cucerdea, Ațintiș și Bichiș.

În județul Sibiu, fenomenele meteorologice sunt prognozate în localitățile Bazna și Blăjel.