În școlile din toată țara, ora de dirigenție capătă o miză nouă în cadrul campaniei antidrog "Conștient, nu dependent", un proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Românei. Este un proiect care îi provoacă pe adolescenți să vorbească deschis despre riscuri, alegeri și responsabilitate. Profesorii și elevii caută soluții împreună, iar cele mai bune idei devin exemple de bună practică la nivel național.

Un astfel de exemplu vine din București. La Liceul Româno-Finlandez, proiectul "Vorbim pe bune" transformă orele de dirigenție în întâlniri interactive, menite să combată dependențele. Elevii de clasa a X-a sunt provocați să dezbată cauzele și consecințele consumului de droguri.

"Din punctul meu de vedere și asta spun și profesional, văd că în spatele dependențelor este lipsa de grijă a cuiva. De foarte multe ori aruncăm tot oprobrius pe persoanele dependente sau spre anturajul Asta s-a întâmplat, însă copilul ăla a crescut într-o casă, a crescut în o școală unde nimeni n-a văzut că e nevoie de o intervenție.", a declarat Alina Dumitrache, profesoară la Liceul Româno-Finlandez.

La aceste ore de dirigenție sunt prezenți și specialiști. Ei îi încurajează pe adolescenți să pună întrebări și să înțeleagă exact consecințele înainte de a face o alegere greșită

"Singurele instrumente reale pe care le avem ca adulți responsabili sunt comunicarea și astfel de campanii și de ateliere de ore de dirigenție, de ore la școală, de discuții cu părinții. Dacă le spunem doar prin comunicare, doar despre efectele negative, ei s-ar putea să credă că i-a mințit pe moment. Deci conștient înseamnă comunică mult.", a adăugat Gabriela Maalouf, psiholog.

Pentru adolescenți, aceste ore devin un moment de conștientizare.

"Conștientizarea e importantă în orice acțiune pe care o faci, dar mai ales când știi că faci o chestie care nu e ok, mi se pare că e esențială și asta ar trebui prima oară să te gândești înainte să o faci.", a pus o elevă.

"Trăim, să zicem, în jur de 80 de ani. Eu zic să nu ne irosim primii 40, 50, că până acolo ajungi maxim cu dependența și să încercăm să fim mai sensibili la subiectul ăsta, că totuși sunt niște chimicale care ți intră în corp și îți dăunează, adică și la organe și la creier.", a adăugat un alt elev.

Campania națională antidrog "Conștient, nu dependent" a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României continuă la nivel național. Școlile din toată țara sunt implicate în aplicarea celor mai bune idei pentru prevenirea dependențelor în rândul tinerilor.

