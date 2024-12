Solstiţiul de iarnă 2024. Câte ore are cea mai lungă noapte din an

Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai "scurtă" din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric. Pentru Bucureşti, vor fi 8 ore şi 50 de minute de lumină naturală, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute.

Solstiţiul de iarnă 2024 are loc pe 21 decembrie

Solstițiul de iarnă sau solstițiul hibernal, cunoscut și sub denumirea de mijlocul iernii, corespunde momentului în care poziția Soarelui pe cer este la cea mai mare distanță unghiulară negativă față de ecuatorul ceresc.

Articolul continuă după reclamă

Acest fenomen astronomic are loc de două ori pe an, câte odată în fiecare emisferă, atât în cea nordică, cât şi în cea sudică. Pentru emisfera respectivă, solstițiul de iarnă este ziua cu cea mai scurtă perioadă de lumină și cea mai lungă noapte a anului, când Soarele se află la cea mai mică înălțime zilnică maximă pe cer. Opusul solstițiului de iarnă este reprezentat de solstițiul de vară.

În funcție de corespondența cu calendarul, solstițiul de iarnă are loc în fiecare an între 20 și 23 decembrie, în cazul emisferei nordice și între 20 și 23 iunie, în cazul emisferei sudice.

Cea mai lungă noapte din an are 15 ore şi 10 minute

La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el “urcă”, ținând cont de latitudinea medie a tării noastre, de 45° la numai 21° față de orizont. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute în București. Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice.

Începe iarna astronomică

Ca în fiecare an, deși iarna meteorologică sosește încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarnă . El este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pământului în jurul Soarelui.

Superstiții legate de solstițiul de iarnă 2024

Una dintre cele mai cunoscute superstiții este aceea că în noaptea solstițiului de iarnă, spiritele rele devin traversează poarta dintre cele două lumi și ajung printre oameni. De aceea, în multe sate, oamenii obișnuiau să aprindă focuri sau lumânări pentru a alunga spiritele rele și pentru a aduce noroc în casele lor.

Se spune că animalele încep să vorbească în noaptea solstițiului de iarnă. Cei care le aud sunt sortiți unui destin plin de ghinion.

Marcaje pentru schimbarea anotimpurilor

În mod tradiţional, solstiţiile de vară şi de iarnă au ajutat la marcarea schimbării anotimpurilor - împreună cu echinocţiile de primăvară şi de toamnă. Cu toate acestea, meteorologii din zilele noastre folosesc în mod oficial înregistrările de temperatură pentru a trasa linii între anotimpuri.

Din martie până în septembrie, emisfera nordică este înclinată mai mult spre Soare, ceea ce determină primăvara şi vara. Din septembrie până în martie, emisfera nordică este înclinată mai departe de Soare, astfel încât se simt toamna şi iarna. În emisfera sudică, lucrurile stau invers.

Solstiţiul în istorie

Timp de milenii, culturile din întreaga lume au conceput diverse modalităţi de a sărbători şi de a venera aceste evenimente celeste - de la construirea unor structuri care se aliniază cu solstiţiul până la organizarea unor festivaluri zgomotoase în cinstea acestuia, arată nationalgeographic.com.

Deşi scopul enigmaticei structuri englezeşti Stonehenge rămâne necunoscut, acest monument vechi de 5.000 de ani are o relaţie faimoasă şi specială cu solstiţiile. La solstiţiul de vară, Piatra Călcâiului (Heel Stone), care se află în afara cercului principal de la Stonehenge, se aliniază cu soarele care răsare.

În Egipt, Marile Piramide de la Giza par să fie aliniate şi ele cu soarele. Atunci când este privit dinspre Sfinx, soarele apune între piramidele lui Khufu şi Khafre în timpul solstiţiului de vară - deşi rămâne neclar cum anume au orientat-o egiptenii antici în acest fel.

Cum se sărbătorește în alte țări solstițiul de iarnă

Solstițiul de iarnă este sărbătorit în întreaga lume. În Scandinavia, de exemplu, se celebrează Yule, o sărbătoare păgână care marchează nașterea Soarelui și în care se aprind focuri mari pentru a simboliza victoria luminii asupra întunericului.

În Marea Britanie, mulți se adună la Stonehenge pentru a vedea răsăritul soarelui în ziua solstițiului de iarnă, considerat un moment de conexiune spirituală. În Japonia, solstițiul de iarnă este întâmpinat cu obiceiul „Toji”, când oamenii fac băi în apă caldă cu fructe yuzu pentru sănătate și prosperitate în noul an.

Sărbători şi cu ocazia solstiţiului de iarnă

Solstiţiul de iarnă a avut şi el parte de sărbători. Pe 24 iunie, când este solstiţiu de iarnă în emisfera sudică, Imperiul Inca sărbătorea Inti Raymi, un festival care îl onora pe Inti, puternicul zeu al soarelui din religia incaşă, şi marca noul an incaş. Festivalul este încă sărbătorit în Anzi, iar din 1944, o reconstituire a Inti Raymi a fost organizată în Cusco, Peru, la mai puţin de 3 km de locul de origine al Imperiului Inca.

Vechii romani sărbătoreau solstiţiul de iarnă cu Saturnalia, un festival de şapte zile care presupunea oferirea de cadouri, decorarea caselor cu plante şi aprinderea de lumânări.

Şi în România, simbolismul obiceiurilor de iarnă poate fi pus în legătură cu acest moment din an şi cu aceste tradiţii străvechi.

Iar iranienii sărbătoresc Yalda în decembrie. Festivalul - o sărbătoare importantă încă de când zoroastrismul era religia dominantă a Iranului - onorează în mod tradiţional naşterea lui Mithra, zeiţa persană antică a luminii.

Următoarele date ale solstițiului de iarnă

21 decembrie 2026 - 23:50

22 decembrie 2027 - 04:42

21 decembrie 2028 - 10:20

21 decembrie 2029, ora 16:14

21 decembrie 2030, ora 22:09

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi în aceste zile ce se întâmplă pe scena politică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰