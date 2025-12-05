Momentul în care cineva încetează din viață acasă este unul dificil și încărcat de emoții, însă există o serie de pași esențiali de urmat pentru a respecta cadrul legal și a gestiona corect situația. Iată, ce trebuie să ştii atunci când pierzi pe cineva drag.

Decesul la domiciliu. Ce trebuie să faci când moare cineva acasă - Shutterstock - Arhivă

În primul rând, este obligatoriu să anunți un medic pentru a constata oficial decesul și pentru a elibera certificatul de deces. Acesta este documentul care atestă oficial faptul că persoana a murit și este necesar pentru demararea tuturor procedurilor administrative ulterioare.

După eliberarea certificatului, urmează notificarea autorităților locale și a serviciilor funerare. În funcție de circumstanțele decesului, medicul poate solicita efectuarea unei necropsii, mai ales dacă moartea a survenit în condiții suspecte sau neclare.

De asemenea, rudele trebuie să contacteze o firmă specializată pentru organizarea serviciilor funerare și pentru obținerea documentelor legale necesare pentru înmormântare sau incinerare. Este important ca tot acest proces să fie gestionat cu atenție și respect, atât pentru a respecta legea, cât și pentru a onora memoria persoanei decedate.

Articolul continuă după reclamă

E nevoie sa anunţi poliţia când moare cineva acasă

În cazul în care o persoană moare acasă, anunțarea poliției depinde de circumstanțele decesului. Dacă moartea survine în condiții normale, fără semne de violență, accident sau alte aspecte suspecte, în general nu este obligatoriu să fie anunțată poliția, ci doar medicul de familie sau un medic specialist care să constate decesul și să elibereze certificatul medical constatator al decesului. Acest document este esențial pentru continuarea demersurilor legale.

În schimb, dacă există suspiciuni legate de cauzele morții, de exemplu, dacă decesul este brusc, neașteptat, violent sau însoțit de circumstanțe suspecte, atunci legea impune anunțarea poliției și a procurorilor, care vor demara o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul. Astfel, în astfel de situații, implicarea poliției este obligatorie pentru protejarea intereselor legale și a familiei persoanei decedate.

Cine trebuie să constate decesul şi să elibereze certificatul constatator

Constatarea decesului și eliberarea certificatului constatator sunt responsabilitatea medicului care intervine la fața locului, de obicei medicul de familie sau un medic specialist, în cazul în care decesul survine la domiciliu în condiții normale.

Acest certificat medical este un document oficial care atestă decesul și permite începerea formalităților legale pentru înmormântare sau alte proceduri. Medicul verifică circumstanțele morții și stabilește dacă nu există motive care să impună efectuarea unei autopsii.

În situațiile în care moartea survine în condiții suspecte, neașteptate sau violente, constatarea decesului poate fi făcută de medicul legist, iar autoritățile, poliția și procuratura, trebuie implicate pentru efectuarea unei anchete.

În acest caz, certificatul constatator va fi eliberat doar după finalizarea investigațiilor necesare, pentru a stabili cauzele exacte ale decesului. Astfel, rolul medicului este esențial în validarea oficială a decesului și în inițierea procesului administrativ care urmează.

Acte necesare pentru certificatul medical constatator al decesului

Iată actele necesare pentru obținerea certificatului medical constatator al decesului:

Cartea de identitate a persoanei decedate

Documentele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie)

Dosarul medical al persoanei, dacă este disponibil

Actele de identitate ale rudelor care solicită certificatul

Eventualele documente suplimentare cerute de medic, în funcție de circumstanțele decesului

Când este nevoie de autopsie

Autopsia este necesară atunci când moartea unei persoane survine în condiții neclare, suspecte sau violente, iar cauza exactă a decesului nu poate fi stabilită cu certitudine printr-o simplă examinare clinică.

De asemenea, aceasta este obligatorie în cazurile în care există suspiciuni privind implicarea unor fapte penale, cum ar fi omorul, sinuciderea, accidentele grave sau alte situații care necesită investigarea detaliată a circumstanțelor morții. Autopsia ajută la stabilirea precisă a cauzei morții și poate constitui o probă importantă în cadrul unor anchete judiciare.

Pe lângă aceste situații, autopsia poate fi dispusă și atunci când decesul survine în timpul unei internări în spital, mai ales dacă moartea a fost neașteptată sau dacă familia solicită o clarificare suplimentară. Totodată, în cazul unor decese care au implicații epidemiologice sau de sănătate publică, autopsia poate fi recomandată pentru a preveni riscuri majore. Decizia efectuării autopsiei este luată de medicul legist, în colaborare cu autoritățile competente, pentru a respecta cadrul legal și pentru a proteja drepturile tuturor părților implicate.

Ce se întâmplă cu trupul după un deces la domiciliu

După un deces survenit la domiciliu, trupul persoanei decedate trebuie gestionat cu atenție și respect, urmând anumite proceduri legale și medicale.

În primul rând, după constatarea oficială a decesului de către medic și eliberarea certificatului medical constatator, corpul trebuie păstrat într-un spațiu adecvat până la preluarea de către serviciile funerare. În multe cazuri, acestea se ocupă de transportul trupului către morgă sau direct către locul de înmormântare, în funcție de opțiunile familiei și de procedurile administrative.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰