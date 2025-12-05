Ce rase de câini trebuie să poarte botniţă. Amendă pentru stăpânii care nu respectă regula

În România, legislația privind protecția și siguranța în spațiile publice impune reguli stricte pentru stăpânii anumitor rase de câini, care trebuie să asigure purtarea botniței în timpul plimbărilor în afara proprietății.

Această măsură este menită să prevină incidentele neplăcute și să protejeze atât oamenii, cât și animalele. Autoritățile atenționează că nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni dure, inclusiv amenzi considerabile.

Rasele de câini care trebuie să poarte botniţă

Potrivit legislației în vigoare, câinii considerați agresivi sau potențial periculoși trebuie să fie întotdeauna purtători de botniță în spațiile publice. Printre rasele vizate se numără, în mod frecvent, pitbull, rottweiler, dog argentinian, ciobănesc caucazian și alte rase cu potențial agresiv recunoscut. De asemenea, nu doar rasa contează, ci și comportamentul câinelui; un animal cu antecedente de agresivitate poate fi încadrat în această categorie, indiferent de rasă. Autoritățile locale și poliția pot interveni în cazul în care un stăpân nu respectă aceste reguli.

Articolul continuă după reclamă

Stăpânii care nu asigură purtarea botniței câinilor care intră în categoria restricționată riscă amenzi serioase, ce pot ajunge la câteva mii de lei. Pe lângă sancțiunile financiare, în cazuri grave, pot fi aplicate și alte măsuri administrative, cum ar fi confiscarea temporară a animalului sau obligația de a lua măsuri suplimentare de siguranță. Polițiștii și inspectorii de la serviciile de control al animalelor recomandă responsabilitate maximă și respectarea legii pentru a evita incidentele și pentru a proteja viața și siguranța tuturor.

Situatia în care orice câine trebuie să poarte botniţă

În mijloacele de transport în comun din România, câinii din anumite categorii trebuie să poarte botniță obligatoriu, pentru a asigura siguranța celorlalți pasageri și pentru a preveni incidentele neplăcute. Această regulă se aplică în special pentru rasele considerate agresive sau cu potențial periculos, precum pitbull, rottweiler, dog argentinian, ciobănesc caucazian și alte rase similare. Chiar și câinii de talie mai mică pot fi obligați să poarte botniță dacă au un comportament agresiv, iar stăpânii lor trebuie să fie responsabili în mod deosebit.

În plus față de purtarea botniței, este obligatorie folosirea unei lese scurte pentru controlul câinelui în timpul deplasărilor cu mijloacele de transport în comun. Operatorii de transport și autoritățile pot sancționa stăpânii care nu respectă aceste reguli, aplicând amenzi considerabile și, în unele cazuri, pot interzice accesul animalului în mijlocul de transport. Aceste măsuri sunt menite să protejeze siguranța și confortul tuturor pasagerilor, dar și să responsabilizeze proprietarii de animale în utilizarea spațiilor publice.

Care sunt amenzile

În România, amenzile pentru nerespectarea obligației de a purta botniță la câinii din rasele periculoase sau agresive pot varia, însă în general se situează între 500 și 2.500 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de circumstanțele în care aceasta a fost constatată. Această sumă reflectă seriozitatea cu care autoritățile tratează siguranța în spațiile publice și responsabilitatea stăpânilor de animale.

Pe lângă sancțiunea financiară, este posibil ca, în funcție de situație, să se aplice și alte măsuri administrative, cum ar fi reținerea temporară a câinelui sau chiar obligarea proprietarului să adopte măsuri suplimentare de siguranță. Aceste amenzi sunt menite să descurajeze nerespectarea regulilor și să prevină posibile incidente neplăcute, contribuind la o conviețuire civilizată între oameni și animale în comunitate.

Ce obligaţii mai au stăpânii de câini

Stăpânii de câini au o serie de obligații importante pe care trebuie să le respecte pentru a asigura atât siguranța comunității, cât și bunăstarea animalelor. În primul rând, aceștia trebuie să asigure controlul permanent al câinelui, folosind lesa și, atunci când legea impune, botnița, mai ales în cazul raselor considerate periculoase. Este responsabilitatea proprietarilor să se asigure că animalele lor nu reprezintă un pericol pentru ceilalți oameni sau animale și să evite orice situație care ar putea provoca accidente sau conflicte.

În plus, stăpânii trebuie să respecte normele de igienă în spațiile publice, curățând după câinele lor excrementele, pentru a menține un mediu curat și sănătos pentru toți locuitorii. De asemenea, ei au obligația de a-și vaccina periodic animalele, în special împotriva rabiei, și de a le asigura condiții corespunzătoare de hrană, adăpost și îngrijire medicală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰