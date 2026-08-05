Evenimente în Bucureşti, joi 6 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 6 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Tiberiu Albu şi Mirel Cumpănaş susţin un concert joi, 6 august, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 6 august 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 6 august 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 6 august

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De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Cine mai are nevoie de iubire?", cu Claudia Prec, Andrei Seuşan, Gabriela Marin şi Mihai Niţă în rolurile principale.

Spectacolul poartă semnătura lui Ovidiu Niculescu, după o idee de Noel Coward.

Concerte în Bucureşti, joi 6 august

Trupa Sound Affairs susţine un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Trupa Fără Zahăr susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Trupa Nuanţe susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30. Marcian Petrescu & Angelo Eduard Stoica susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Mihai Meiroş susţine un concert din seria "Chill Vibes" în Berăria H, de la ora 20.15. Tiberiu Albu & Mirel Cumpănaș susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Petreceri în Bucureşti, joi 6 august

În Naive, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "Lasă-mă, papa, la mare!". Petrecerea se adresează tuturor celor care au amintiri legate de casetofoanele de pe plajă, porumb fiert, gogoşi fierbinţi, şlapi plini de nisip şi hiturile care răsunau din fiecare terasă de la mare.

De la ora 22.00, în Control Club sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "Ground Control", petrecere la care atmosfera va fi întreţinută de Leo, pe ritmuri de indie rock, britpop şi new wave.