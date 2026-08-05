6 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 august

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Pe 6 august 1284, Republica Pisa este învinsă în Bătălia de la Meloria de către Republica Genova, pierzând astfel dominația navală în Marea Mediterană. Pe 6 august 1484 începe asediul Cetății Chilia, în timpul campaniei Sultanului Baiazid al II-lea în Moldova (iunie - august 1484). După opt zile, cetatea este cucerită de invadatori, la 14 august, și devine raia turcească. Pe 6 august 1791 are loc inaugurarea Porții Brandenburg din Berlin. Pe 6 august 1806, ca urmare a înfrângerii suferite în Războiul celei de-a Treia Coaliții, Împăratul Francisc al II-lea abdică și dizolvă Sfântul Imperiu Roman. Pe 6 august 1813, generalul și omul de stat sud-american Simon Bolivar a ocupat orașul Caracas și a restaurat republica. Pe 6 august 1863, la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu lungimea de 6,3 kilometri. Tracțiunea era realizată cu o mașină cu abur. Pe 6 august 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române. Pe 6 august 1890, criminalul William Kemmler, condamnat la moarte, a fost prima persoană executată pe scaunul electric, în închisoarea din Auburn, New York.

Pe 6 august 1914, în Primul Război Mondial, Serbia declară război Germaniei. Pe 6 august 1917, în Primul Război Mondial, începe Bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei. Pe 6 august 1926, înotătoarea americană Gertrude Ederle a fost prima femeie din lume care a traversat Canalul Mânecii. Traversarea a durat mai mult de 14 ore. Pe 6 august 1940, Estonia a fost anexată ilegal de Uniunea Sovietică. Pe 6 august 1945, în Al Doilea Război Mondial, bombardierul american Enola Gay a lansat prima bombă atomică, denumită Little Boy, asupra orașului japonez Hiroshima. În jur de 70.000 de persoane sunt ucise instantaneu, iar alte câteva zeci de mii de oameni mor în anii următori, de la arsuri și radiații. Pe 6 august 1973, compozitorul și cântărețul american Stevie Wonder a suferit un grav accident răsturnându-se cu mașina. În urma acestui accident, artistul a stat patru zile în comă. Pe 6 august 1990, Organizația Națiunilor Unite decretează un embargou împotriva Irakului și autorizează, la 25 august 1990, recurgerea la forță împotriva regimului de la Bagdad. Pe 6 august 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee și-a publicat primele sale idei pentru realizarea unui sistem de documente legate între ele prin internet, sistem ce avea să fie denumit World Wide Web. Pe 6 august 2005, în Brazilia a avut loc unul dintre cele mai mari jafuri bancare, atacul soldându-se cu o "pagubă" de 65 milioane de dolari americani. Pe 6 august 2012, Rover-ul Curiosity, trimis de NASA la 26 noiembrie 2011, a ajuns pe Marte. Pe 6 august 2021, Parlamentul moldovean alege pe Natalia Gavrilița ca noul prim-ministru al Republicii Moldova.

Naşteri pe 6 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 august, de la Carol al VII-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman, născut pe 6 august 1697, sau Alfred, Duce de Saxa-Coburg și Gotha şi tatăl Reginei Maria a României, născut pe 6 august 1844, şi până la actorul american Robert Mitchum, născut pe 6 august 1917, sau graficianul şi pictorul american Andy Warhol, născut pe 6 august 1928.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 6 august s-au născut personalităţi precum pianistul român Dan Grigore, născut pe 6 august 1943, actriţa malaeziană Michelle Yeoh, născută pe 6 august 1962, regizorul american M. Night Shyamalan, născut pe 6 august 1970, actriţa română Monica Davidescu, născută pe 6 august 1972, cântăreaţa britanică Geri Halliwell, născută pe 6 august 1972, sau fotbalistul olandez Robin van Persie, născut pe 6 august 1983.

Decese pe 6 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 august. Dintre acestea amintim pe Papa Sixt al II-lea, decedat pe 6 august 258, Papa Hormisdas, decedat pe 6 august 523, Papa Calixt al III-lea, primul papă spaniol al Romei, decedat pe 6 august 1458, Anne Hathaway, soția lui William Shakespeare, decedată pe 6 august 1623, pictorul spaniol Diego Velázquez, decedat pe 6 august 1660, dictatorul cubanez Fulgencio Batista, decedat pe 6 august 1973, sau Papa Paul al VI-lea, decedat pe 6 august 1978.

România i-a pierdut într-o zi de 6 august, printre alţii, pe regizorul Sică Alexandrescu, decedat pe 6 august 1973, Visarion Aștileanu, episcop ortodox al Aradului, decedat pe 6 august 1984, actorul Petre Gheorghiu, decedat pe 6 august 2000, scenarista Malvina Urșianu, decedată pe 6 august 2015, sau pugilistul Mircea Dobrescu, decedat pe 6 august 2015.