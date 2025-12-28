Tobe, măști și strigăt de joc au pus stăpânire pe Suceava. Străzile orașului s-au transformat într-o scenă uriașă, unde tradițiile de sărbători au prins viață. Zeci de alaiuri au colindat orașul şi l-au îmbrăcat în sărbătoare, la cel mai mare festival de datini și obiceiuri din zonă.

40 de alaiuri de colindători, din Ţara Humorului şi până la Rădăuţi, au făcut ca străzile din Suceava să răsune. Au dansat bucuroşi şi au arătat lumii ce are Bucovina mai frumos.

Străzile municipiului Suceava au fost acaparate de capre, căiuți, cerbi, urși. Cu toții și-au prezentat cu mândrie costumele și tradițiile localității de unde provin.

"O ceată frumoasă, de arnăuți, cu harapi, cu tot ce trebuie pentru un spectacol frumos pe care să-l admirați dvs. Am venit ca să vă colindăm, să vă urăm, să fie frumos", spune Lică Cepoi, primar comuna Drăgușeni.

"Am venit cu căiuții de la Botoșana, cu mascații și jocul caprelor și cu toți tinerii aceștia frumoși încercăm să păstrăm tradițiile și să le ducem mai departe, să aducem și noi aportul nostru cultural în această zonă a țării, a Bucovinei", spune Andrei Sticleț, primar comuna Botoșana.

Îmbrăcaţi în costume spectaculoase, au urat de noroc, liniște, bucurie, sănătate și belșug pentru noul an ce se apropie.

"Cu obiceiul ăsta mergem cam de 25 de ani. Jocul ursului, colindul, avem urătură frumoasă", spune Gheorghiță Lazăr, grupul Bogdănești.

Viorel a îmbrăcat prima dată costumul de urs când avea doar 3 ani.

"Eu sunt ursar, bat toba, eu controlez urșii, urșii joacă după mine. Eu am învățat de la bunicii bunicilor, tatăl meu", spune Viorel Crețu, ursar.

În spectacolul datinilor strămoșești s-a prins şi jocul caprei. Şi dansul cerbului a impresionat.

"Pun coarnele pe care le găsim primăvara prin pădurile noastre care au mai rămas și niște zorzoane ca să fie frumos, ca un cerb să fie gătit ca de sărbătoare", spune Petruț Popa, reprezentant grup.

"Pentru a vedea și copilul nostru ce am trăit noi și pentru a vedea datina. De multă vreme nu am mai revăzut asemenea eveniment", spun turiştii.

La festival au participat și grupuri folclorice din Ucraina și Republica Moldova.

"Suntem foarte bucuoși să fim prezenți astăzi aici, la așa frumos, minunat festival. Avem colinde de iarnă, avem caiuții din comunitatea noastră", spune Serghei Poclitar, director Casa de Cultura din Boian.

Și în comuna Comănești din județul Bacău străzile s-au umplut ieri de colindători. O tradiție care se ține cu sfinţenie an de an.

