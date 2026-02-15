Un copil de 12 ani a fost la un pas de moarte, după ce a traversat strada printr-un loc nepermis, la ieşirea din Suceava.

Momentul a fost surprins pe o cameră de supraveghere din zonă.

Pe filmare se vede cum, timp de aproape un minut, copilul se uită în stânga şi în dreapta, până când decide să traverseze strada în fugă. Este lovit în plin de o maşină. Printr-o minune, scapă cu viaţă.

El este acum internat la spital. Şoferul care l-a lovit are 26 de ani şi nu consumase alcool.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰