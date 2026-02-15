Antena Meniu Search
Video Momentul când un copil din Suceava este lovit în plin de o maşină. A traversat printr-un loc nepermis

Un copil de 12 ani a fost la un pas de moarte, după ce a traversat strada printr-un loc nepermis, la ieşirea din Suceava.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 10:53

Momentul a fost surprins pe o cameră de supraveghere din zonă. 

Pe filmare se vede cum, timp de aproape un minut, copilul se uită în stânga şi în dreapta, până când decide să traverseze strada în fugă. Este lovit în plin de o maşină. Printr-o minune, scapă cu viaţă.

El este acum internat la spital. Şoferul care l-a lovit are 26 de ani şi nu consumase alcool.

