Supele asiatice sunt noua pasiune în România. S-a dublat cererea pentru ramenul japonez, tom yum-ul thailandez şi supele coreene instant. Curiozitatea este ingredientul care îi face pe mulţi să încerce supele aromate, cu pui, porc, peşte sau fructe de mare.

de Ingrid Tîrziu

la 28.11.2025 , 20:23

Supa picantă gata în trei minute a făcut să explodeze cererea în magazinele asiatice! Mulţi o prepară chiar în faţa rafturilor, cum au văzut în serialele coreene.

"De asta vin foarte mulţi tineri, sunt foarte interesaţi de cultura coreeană şi de mâncare în special. Sunt foarte uşor de preparat, trebuie lăsate, pusă apă fierbinte peste. Foarte populare sunt acestea extra picante, le plac foarte mult clienţilor.", a declarat Alexia Predareprezentant magazin coreean.

Supele asiatice sunt în topul reţetelor exotice pe care le-au încercat utilizatorii unei aplicaţii care calculează numărul de calorii. Sunt uşoare, săţioase şi oferă un gust nou - trei atuuri care îi fac pe mulţi să treacă Asia în meniul lor.

"Când mănânci ciorbă, mai mănânci ceva pe lângă, când îţi iei ramen, nu-ţi mai trebuie nimic , e destul de mare şi îţi ajunge toată!", a spus o clientă

"Ramenul este de departe cea mai populară supă asiatică din România. Aceasta conţine ou marinat, probabil curiozitatea ne împinge să o încercăm. De asemenea, carne de porc - nelipsită - dar şi tăiţei, porumb sau ceapă verde şi o astfel de supă costă aproximativ 50 de lei.", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator

"Preferata oamenilor este miso ramen de pui, pentru că are un gust specific. Miso în japoneză înseamnă boabe fermentate, care se utilizează în supă, sunt dizolvate şi oferă un gust complex.", a a declarat Arina, proprietara unui restaurant japonez.

De când Thailanda a devenit o destinaţie de vacanţă tot mai populară, şi supa tom yum stârneşte pofte! La fel ca ciorbele noastre, reţeta diferă în funcţie de regiune.

"Aici avem creveţi şi îi mixăm cu legume, ierburi, lămâiţă, foarte picantă! Chilli thailandez original! Iar acesta este tom yum cu lapte de cocos, înăuntru avem fructe de mare. Mai puţin picantă, are caracatiţă, creveţi şi scoici.", au spus Panudda Panait şi Puntong Kesinee, reprezentantele unui restaurant.

Printre supele şi cirobele care schimbă gusturile tradiţionale se mai numără Vichysoisse, crema franţuzească fină din praz, cartofi, ceapă și smântână, soleanca din Rusia, cu castraveţi muraţi şi măsline şi supa-cremă americană de scoici.

