Sute de tineri, părinți și profesori din Arad, în prima linie a luptei antidrog

Aradul a devenit, astăzi, 24 martie, un punct esențial pe harta națională a prevenirii consumului de droguri. Sute de tineri, profesori și părinți au participat la acțiunea organizată în cadrul campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, într-un demers care a adus în prim-plan nu doar informația, ci și realitatea dură a fenomenului.

Evenimentul a avut loc la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, în Sala „Aurel Ardelean”, unde participanții au fost invitați să înțeleagă riscurile consumului de droguri și impactul acestuia asupra tinerilor și societății. Programul a inclus două sesiuni distincte: una dedicată elevilor și studenților și o a doua a fost adresată profesorilor și părinților - un format care a permis abordarea diferențiată a problemelor și soluțiilor, în funcție de public.

Acțiunea de la Arad vine într-un context național alarmant. Datele recente arată că fenomenul drogurilor este în plină expansiune în România: consumul și traficul au crescut cu aproximativ 27% într-un singur an, iar țara noastră este tot mai des catalogată drept o piață de consum, nu doar de tranzit. În 2025, autoritățile au capturat peste 3 tone de droguri, inclusiv substanțe de mare risc și droguri sintetice, ceea ce reflectă dimensiunea reală a problemei. Mai îngrijorător este faptul că aproximativ 15% dintre liceeni au experimentat deja substanțe interzise, iar accesul la droguri devine din ce în ce mai facil, inclusiv în apropierea unităților de învățământ.

În acest context, întâlnirea de la Arad nu a fost doar un eveniment informativ, ci un dialog direct și necesar. Expertul antidrog Cătălin Țone a explicat mecanismele din spatele consumului - de la curiozitate și presiunea grupului, până la vulnerabilitățile emoționale ale adolescenților - oferind, în același timp, soluții concrete de prevenție. Discuțiile au fost completate de intervențiile foștilor consumatori reabilitați, care au oferit mărturii autentice despre consecințele reale ale dependenței. Prezența reprezentanților Poliției a adus în discuție și dimensiunea legală a fenomenului, participanții aflând care sunt riscurile consumului și traficului de droguri, dar și cum arată, în mod concret, realitatea din teren.

Pe parcursul evenimentului, au fost distribuite materiale informative realizate de specialiști, menite să ofere participanților instrumente clare pentru identificarea semnelor timpurii ale consumului și pentru intervenția rapidă. Mesajul central a fost unul clar: prevenția începe cu informația corectă, spusă la timp.

Acțiunea de la Arad face parte dintr-o serie națională amplă, prin care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își propune să aducă educația antidrog mai aproape de comunități. Într-un moment în care specialiștii avertizează că vârsta de debut a consumului scade constant, iar noile substanțe psihoactive devin tot mai greu de controlat, astfel de inițiative devin nu doar necesare, ci urgente. Campania „Conștient, nu dependent” continuă în perioada următoare în mai multe orașe din țară, cu același obiectiv: acela de a transforma informația în cea mai puternică formă de prevenție.

