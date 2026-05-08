Ce termen de valabilitate are trusa medicală auto. Ce se întâmplă dacă o deschizi

Mulţi conducători auto nu ştiu că trusa medicală obligatorie are reguli clare privind utilizarea şi valabilitatea. Dacă produsele sunt expirate sau lipsesc componente, şoferii pot fi amendaţi.

Trusa medicală auto are termen de valabilitate şi trebuie înlocuită periodic, chiar dacă nu a fost folosită. În anumite situaţii, simpla deschidere a trusei poate impune schimbarea acesteia.

Ce termen de valabilitate are o trusa medicală

Trusa medicală auto obligatorie are, în general, un termen de valabilitate de aproximativ doi până la cinci ani, în funcţie de produsele din interior şi de data de expirare stabilită de producător.

Valabilitatea este trecută pe ambalajul trusei şi trebuie verificată periodic de şoferi. Chiar dacă trusa nu a fost folosită, anumite materiale sanitare sau sterile pot expira în timp.

Specialiştii recomandă ca termenul să fie verificat înainte de deplasările lungi sau înaintea inspecţiei tehnice periodice.

Sancţiuni pentru trusa medicală expirată

Conducătorii auto care nu au trusă medicală sau circulă cu una expirată ori incompletă pot primi amendă rutieră.

Sancţiunile fac parte din clasa I de sancţiuni prevăzută de Codul Rutier şi pot include două sau trei puncte de amendă.

Poliţiştii pot verifica atât existenţa trusei, cât şi termenul de valabilitate sau starea componentelor din interior.

Ce se întâmplă dacă ai deschis trusa auto

Mulţi şoferi cred că simpla deschidere a trusei medicale duce automat la expirarea acesteia. În realitate, situaţia depinde de starea componentelor din interior.

Dacă trusa este deschisă pentru folosirea materialelor sanitare, iar ulterior lipsesc produse sau sunt deteriorate ambalajele sterile, aceasta poate fi considerată incompletă.

În practică, după utilizarea unor componente, trusa trebuie completată sau înlocuită pentru a respecta condiţiile legale.

De asemenea, dacă sigiliul este rupt şi produsele sterile nu mai sunt protejate corespunzător, anumite materiale pot deveni neconforme.

Ce conţine o trusă medicală auto

O trusă medicală auto omologată conţine, de regulă:

pansamente sterile;

feşe;

plasturi;

comprese;

mănuşi de unică folosinţă;

foarfecă;

materiale pentru acordarea primului ajutor.

Conţinutul exact poate diferi în funcţie de modelul omologat.

Cum trebuie păstrată trusa medicală auto

Specialiştii recomandă ca trusa medicală să fie păstrată într-un loc uscat şi ferit de temperaturi extreme. Expunerea prelungită la căldură sau umezeală poate afecta materialele sanitare şi poate reduce perioada de utilizare.

De asemenea, şoferii ar trebui să verifice periodic dacă toate componentele sunt intacte şi dacă ambalajele sterile sunt sigilate.

