Un tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu a atras atenția vizitatorilor expoziției „Speranță prin artă”, deschisă la Palatul Brukenthal din Sibiu, pentru expresivitate, tehnică și mesajul de a iubi România. Spercialiștii compară lucrarea cu o imagine a lui Bansky.

Tablou al unui pacient internat la Psihiatrie în Sibiu, comparat cu o operă a lui Bansky

Tabloul simbol este unul dintre cele mai apreciate tablouri din cadrul expoziției „Speranță prin artă”, deschisă la Palatul Brukenthal din Sibiu. Lucrarea este realizată de Florin, pacient internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu.

Tabloul, care a devenit chiar imaginea afișului oficial al expoziției, a atras atenția vizitatorilor prin expresivitate, tehnică și mesajul de a iubi România.

Alexandra Runcan, curator și specialist al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, descrie lucrarea ca pe „o reinterpretare profesională”, comparând-o cu celebra imagine a lui Banksy, cu fetița și balonul roșu.

Articolul continuă după reclamă

„Avem aici un Banksy de România, să zicem. Avem aici o reintepretare, una de-a dreptul profesională, nu doar pentru că avem un fond foarte pictural, cu culoare, cu treceri de culoare și așa mai departe, dar avem un element tridimensional. Avem un balon făcut din hârtie și lipici. Acesta nu-i numai un tablou. Cred că e cel mai frumos cadou pentru noi ca români și pentru sentimentul de prățuire pe care îl redescoperim, rar ce-i dreg, dar măcar de 1 Decembrie îl redescoperim și ne amintim că iubim România și suntem români și asta ne face, cu siguranță, unici”. În podcastul difuzat pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube al spitalului sibian, Alexandra Runcan descrie picturile pacienților, explicând complexitatea unora dintre lucrări. Practic, aceste tablouri sunt pictate de oameni care nu sunt profesioniști, ei își descoperă pasiunea pentru desen și pictură cu ajutorul ergoterapeuților spitalului, potrivit Mediafax.

Expoziția reunește peste 130 de lucrări realizate de pacienții spitalului, în cadrul activităților de ergoterapie și terapie ocupațională, coordonate de specialiștii unității medicale. Deja expoziția a înregistrat în jur de 2.000 de vizitatori. Prin artă, pacienții își exprimă emoțiile, își recapătă încrederea și se conectează cu comunitatea sibiană într-un mod profund și autentic.

Expoziția „Speranță prin artă” poate fi vizitată din nou, începând de miercuri, 3 decembrie, până în 16 decembrie 2025, la parterul Palatului Brukenthal. În 16 decembrie, ora 17:00, va avea loc vânzarea caritabilă a tablourilor, toate fondurile obținute fiind destinate achiziției de materiale pentru activitățile terapeutice ale pacienților.

„Speranță prin artă” este un proiect al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, în colaborare cu Clubul Rotary Sibiu, Muzeul Național Brukenthal, Consiliul Județean și Asociația Spitalului de Psihiatrie din Sibiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰