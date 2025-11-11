Antena Meniu Search
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie. Programul şi activităţile din 2025

Mai avem aproximativ o lună şi jumătate până la Crăciun, dar deja ne pregătim de deschiderea târgurilor de Crăciun din diferite oraşe, Târgul de Crăciun din Craiova fiind printre primele care îşi vor deschide porţile în acest an.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 12:58
Dacă în multe oraşe se pune încă problema de făcut economii la buget, astfel că autorităţile nu vor neapărat să epateze cu târgul de Crăciun, Craiova caută să "fure, din nou, privirile" şi să-şi reconfirme statutul la nivel continental, Târgul de Crăciun din Craiova fiind unul dintre cele mai apreciate din Europa.

Ultimele informaţii arată că Târgul de Crăciun de la Craiova va fi deschis în perioada 14 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026 şi vizează mai multe zone din oraş, precum Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa William Shakespeare, Piaţa Fraţii Buzeşti şi Zona Doljeana.

Activităţi la Târgul de Crăciun de la Craiova 

Articolul continuă după reclamă

Târgul de Crăciun de la Craiova ar urma să fie deschis în fiecare zi, de dimineaţă până seara, iar în fiecare seară ar urma să fie programate diferite evenimente precum concerte, spectacole sau chiar piese de teatru.

La nivel de activităţi trebuie precizat că la ediţia din acest an târgul este împărţit în patru zone tematice spectaculoase: Frumoasa și Bestia, Satul lui Moș Crăciun, Crăciunul Românesc Tradițional și Crăciunul Galactic. 

Târgul de Crăciun de la Craiova include o roată panoramică uriașă, un patinoar și decoruri impresionante. Cum spuneam, recunoscut la nivel european, Târgul de Crăciun de la Craiova este considerat unul dintre cele mai spectaculoase de pe continent.

