Târgurile de Crăciun au început deja să atragă turiști ca un magnet. Craiova și Sibiu au deschis sezonul festiv, iar vizitatorii vin din toată țara să guste atmosfera sărbătorilor înainte chiar de prima ninsoare. Iar magia nu se oprește aici. A fost publicat calendarul complet al târgurilor din România, datele aprinderii luminiţelor în perioada următoare și cât îi costă, în medie, pe turiști o cazare în orașele preferate.

"Târgurile de Crăciun au început să se deschidă în marile orașe din România, iar specialiștii susțin că acestea vor duce la o creștere a turismului intern. Sezonul târgurilor de Crăciun 2025 se anunță plin de culoare și evenimente festive, cu un interes ridicat pentru marile orașe ale țării. Datele Travelminit arată că rezervările sunt deja în creștere față de anul trecut, iar turiștii își planifică vizitele pentru a nu rata magia târgurilor. Primii vizitatori sunt așteptați la Sibiu și Craiova încă din 14 noiembrie, când piețele centrale au prins viață cu lumini, decorațiuni și activități pentru toate vârstele.", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

Și anul acesta, târgurile de Crăciun din țara noastră vor fi un magnet pentru turiști. În perioada imediat următoare, se vor deschide treptat târgurile din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timișoara, București, Oradea, Brașov și Iași.

Târgurile de Crăciun nu sunt doar un motiv de sărbătoare, ci reprezintă și un motor important pentru economia locală, dar și pentru turismul de iarnă. Potrivit unei platforme de turism, printre destinațiile preferate de turiști se află Brașovul, Sibiul și Bucureștiul. Lor li se adaugă Craiova, Oradea și Cluj-Napoca.

Articolul continuă după reclamă

În ceea ce privește cazarea, hotelurile reprezintă principala opțiune a turiștilor, însă în creștere este și cererea pentru apartamente și pensiuni.

"Valoarea medie a unui sejur de Crăciun variază între 160 și 225 de euro, în funcție de oraș și de tipul cazării. Dacă pentru Craiova și Sibiu media unui sejur este de 160-165 de euro, pentru Capitală este de 185 de euro. Un preț mai ridicat se înregistrează la Brașov, unde media ajunge la 226 de euro."

Datele deschiderii Târgurilor de Crăciun în ţară

TÂRGURILE DE CRĂCIUN DIN ŢARĂ

Alba Iulia: 21 noiembrie 2025 - 11 ianuarie 2026

Cluj-Napoca: 22 noiembrie 2025 - 1 ianuarie 2026

Timişoara: 23 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026

Oradea: 28 noiembrie 2025 - 26 decembrie 2025

Bucureşti: 29 noiembrie 2025 - 28 decembrie 2025

Braşov: 30 noiembrie 2025 - 11 ianuarie 2026

Iaşi: 30 noiembrie 2025 - 5 ianuarie 2026

DESTINAŢII DE TURISM PREFERATE

Braşov

Sibiu

Bucureşti

Craiova

Oradea

Cluj-Napoca

CAZĂRI ÎN PERIOADA DE CRĂCIUN

Craiova: 160-165 de euro

Sibiu: 160-165 de euro

Bucureşti: 185 de euro

Braşov: 226 de euro

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰